Pós bronzeadores para um tom dourado sem ir à praia

Mate ou com brilho? Em pó ou creme? Responder a estas duas perguntas é já meio caminho andado para encontrar o bronzer certo e dar à pele o ar de quem já foi às Maldivas e voltou com um bronze invejável.

Neste grande universo que é o dos pós bronzeadores poucas marcas conseguiram a reputação alcançada pela Guerlain e há quem não passe sem um Terracotta na sua bolsa de maquilhagem durante todo o ano. A embalagem é clássica, assim como o resultado, uma tez subtilmente bronzeada e muito luminosa. Esta versão inclui uma mistura de tons indicada para cada tom de pele, com cinco combinações disponíveis. Além disso, poupa tempo, já que quando utilizar este produto vai perceber que pode perfeitamente dispensar o iluminador e, possivelmente, até o blush. É um 3-em-1 rumo à pele de verão.

The Sun-Kissed Healthy Glow Powder, da coleção Terracotta, €49, Guerlain Foto: D.R

Outro clássico é o Solei Tan, da Chanel, um creme bronzeador muitíssimo aclamado na comunidade de beleza e que teve este ano direito a uma merecida adição: uma opção mais escura para que mais tons de pele possam disfrutar da magia que é deslizar este cremoso produto pelo rosto. A textura é apetitosa, e quase dá pena estragar o remoinho perfeito na primeira utilização, mas vale a pena. A pele fica com um efeito bronzeado e saudável.

Solei Tan, €43, Chanel Foto: D.R

Já no universo da cosmética orgânica, a RMS Beauty tem o Burity Bronzer, um creme bronzeador com um acabamento bem hidratante e luminoso, mas sem a cintilância típica dos pós com brilhos. Para quem pensa em bronzers e o imaginário voa de imediato para caras cor de laranja este é um ótimo exemplo para provar que é possível utilizar este género de produtos sem exageros.

Buriti Bronzer, €30, RMS Beauty, em The Green Beauty Concept Foto: D.R

Ainda continuando na saga de texturas cremosas, e para os que busquem algo bronzeador, mas sem brilho ou quaisquer nácares (é uma questão de gosto, apenas), o bronzer em stick da Milk pode ser uma boa opção, agora que até está disponível num conveniente formato de viagem – ideal para quem quer experimentar o produto e não investir logo num produto full-size. É bom para dar alguma cor ao rosto ou mesmo para fazer contorno (e para isso o formato em bastão é perfeito). Em Portugal, a marca vende-se exclusivamente na Sephora.

Matte Bronzer, em tamanho viagem, €12,50, Milk, na Sephora Foto: D.R

Por último, e em jeito de "quem avisa amigo é", é possível que seja o último verão com os pós bronzeadores da Becca nas prateleiras e, por isso, se há tempo para os agarrar é este. A marca (conhecida sobretudo pelos seus iluminadores) anunciou em fevereiro que ia encerrar todas as operações. Antes do derradeiro adeus, é altura de aproveitar enquanto alguns produtos estão disponíveis, como este Sunlit Bronzer, um bronzer em pó (sem ser extremamente seco) com pigmentos dourados.