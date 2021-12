Holiday mood. Seja a estrela da festa

Holiday Mood, Guerlain.

Terracota Gold Bronze

Batom Rouge G.

Violette. Foto: Steven Pan

Depois de salvar a Consoada com o look natalício mais elegante de sempre, cujo protagonista era o batom Rouge G , a maquilhadora e empresária Violette, que se juntou recentemente à Casa Guerlain como diretora criativa de maquilhagem, mostra-nos como brilhar nas festas de fim de ano. Mais uma vez acompanhada de Loic Prigent , começa por dizer que, nesta quadra festiva, "a dado momento, vamos querer usar algum glitter." Está certa: quem não gosta de um toque de brilho para celebrar a chegada de um novo ano? No vídeo, em formato tutorial, começa por aplicar a Parure Gold Radiance Foundation, um bestseller da, e em seguida o não menos famoso pó bronzeador Terracota Gold Bronze. "Só o uso acima das minhas bochechas, e voilà!" afirma, exemplificando como o fazer.Versátil e intemporal, o Terracota Gold Bronze é um verdadeiro salva-vidas, especialmente no inverno, quando os tons de pele mais claros desesperam por um toque de bronze sem exageros. Se usado numa dose equilibrada, nos sítios certos, torna-se o verdadeiro segredo de uma boa maquilhagem.Segue-se o tom Deep Plum Shiny Gold, da Mad Eyes Shadow Duo, que Violette usa como iluminador no canto interior do olho. Aplica a máscara de pestanas Mad Eyes, e acaba, uma vez mais, com o batom Rouge G no tom 34 Gold Red. Aveludado, permanece nos lábios durante pelo menos 16 horas. Tem "pigmentos dourados que se misturam com o vermelho" diz Violette, à medida que o aplica, com suaves toques.O resultado combina na perfeição com o vestido de lantejoulas de Violette. Uma maquilhagem que não é demasiado glamorosa, e que no fim Loic Prigent define como um "look apaixonante". Concordamos e, desconfiamos, seguiremos à risca.