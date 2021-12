O segredo está no tom do vermelho. Um look festivo para fazer em 2 minutos

Rouge G.

Rouge G, o batom personalizável.

Foi em 1870, a Guerlain criou o batom Ne m'Oubliez Pas. Desde então, a marca continuou a reinventar o produto através do Rouge G, o batom personalizável. Concebido por Lorenz Bäumer, está disponível numa variedade de estilos, à medida de todas as necessidades, gostos e padrões.

Violette. Foto: Steven Pan

pó Météorites da Guerlain, "aquelas pequenas pérolas em tom pastel para a tez tiveram um verdadeiro impacto estético em mim" confessa, numa entrevista divulgada pela marca.

Sedutor, romântico, tentador. O, especialmente num batom, tem poderes misteriosos. É capaz de transformar um look, de dar o toque de charme que mais nenhum item de maquilhagem daria, e está eternamente associado ao je ne sais quois que todas as boas parisienses ostentam. ComoA empresária e maquilhadora, que foi recentemente nomeada, demora apenas dois minutos a conseguir o visual festivo que todas desejamos ter, todos os dias desta quadra natalícia. Neste vídeo, que é o primeiro de uma série de seis exclusivos para a Máxima, e onde conversa com o realizador Loic Prigent , ensina-nos a consegui-lo.Começando com a icónica Parure Gold Radiance Foundation, no tom bege natural, aplicando depois um pouco de blush Rose Aux Joues. "Eu não procuro a perfeição", diz. Claro, qual seria a graça? Segue-se o Mad Eyes Eyeshadow Duo, a máscara de pestanas Mad Eyes e, depois, sim, dedica-se aos lábios. Para a ocasião, Violette aposta nuns lábios em formato gráfico, desenhados primeiro com um dos lip liners da marca, e preenchidos com o famoso Rouge G, o verdadeiro protagonista deste tutorial, no tom 214 Flame Red . Umcapaz de roubar todas as atenções numa sala. "Faz-me sentir poderosa, sedutora", afirma. "Parece que é meia-noite, e de repente tudo é possível". Num formato que mais parece uma joia, este Rouge G é mate, porém deslizante e fácil de aplicar, tem alta pigmentação e dura pelo menos 16 horas.Em pequena, Violette já sonhava com o"Guerlain é uma mulher! Uma imperatriz moderna... e uma parisiense, até à ponta dos dedos", compara, ainda, sobre o facto de se ter juntado à Guerlain. "Estou tão feliz por me juntar a uma casa icónica com uma herança tão rica, onde posso passar os valores da Guerlain na maquilhagem a uma nova geração e partilhá-los com aqueles que, independentemente do seu género, celebram hoje a beleza e a celebrarão amanhã. Como pioneira, a Casa Guerlain deve mostrar empenho ao envolver-se com o ambiente e ao envolver-se com a feminilidade de forma ampla e diversificada."Veja o vídeo e consiga o