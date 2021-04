Novos produtos de beleza para descobrir na farmácia

Enquanto as saídas de casa ainda são controladas e espaçadas, as farmácias revelam-se ótimos destinos para abastecer o "armário" de clássicos produtos de beleza ou para descobrir as novidades que acabam de chegar ao mercado. Desta vez, o foco é nestes últimos, já que, mesmo com o confinamento a apertar em alguns pontos do globo, nada impediu que as marcas de beleza continuassem a lançar novidade atrás de novidade. Abaixo apresentamos sete dos mais recentes produtos a chegar às farmácias portuguesas.

Desinfetante Biphase Lipoalcoolique, € 8,90, Bioderma

Não há previsão de que o nosso consumo de desinfetantes vá parar tão cedo. Resta saber se este é um hábito que se manterá após a pandemia, mas, por enquanto, há que manter o álcool (líquido ou em gel) ao alcance. Este, da Bioderma, distingue-se por, a par de eliminar grande parte dos vírus e bactérias, também restaurar a hidratação da pele. Tudo graças a uma fórmula bifásica, composta por uma fase alcoólica, com etanol, e uma fase lipídica, com óleo de karité e esqualanos, sendo estes dois últimos ingredientes altamente hidratantes. As mãos ficam higienizadas, mas sem a sensação de secura típica da utilização de um desinfetante. Um detalhe importante: a agitação prévia da embalagem deve ser vigorosa para assegurar a correta distribuição do produto.

Gel de limpeza Age-purify Clean, € 24,90, Filorga

Uma das novidades da Filorga é este gel de limpeza que, em contacto com a água, se transforma numa espuma muito fina. Deve ser aplicado na pele húmida e massajado em todo o rosto, funcionando também com escovas manuais e outros dispositivos de limpeza. Graças ao prático pump, uma dose será o suficiente para uma limpeza completa do rosto e decote. Depois do enxaguamento, a pele fica macia e muito confortável.

Desodorizante Vinofresh, € 12,60, Caudalie

Entre as novas propostas da marca francesa Caudalie está um desodorizante em stick, com 98% de ingredientes de origem natural e sem sais de alumínio (apesar de não existir evidência científica que desaconselhe o uso deste ingrediente). Graças ao eucalipto e à água de uva, o aroma é, por si só, incrivelmente fresco e nada condizente com a memória olfativa que temos de um desodorizante – posso atestar que nunca quis tantas vezes cheirar um produto para axilas. O seu formato arredondado torna-o bastante ergonómico na aplicação e a sensação é de frescura imediata.

Loção-sérum Intensive Própolis + Zinc, € 28,40, Esthederm

Pensada para tratar imperfeições e, ao mesmo tempo, atenuar os sinais de envelhecimento, a linha Própolis +, da Esthederm, inclui esta loção-sérum, cujo objetivo é matificar e refinar a textura da pele. É indicada para pele acneica ou simplesmente para quem pretenda regular o excesso de sebo em todo o rosto ou em zonas específicas. Numa embalagem com um dispensador ideal para discos de algodão – a fazer lembrar a famosa Solution, da Glossier – a loção, cuja textura se aproxima de um sérum, deve ser aplicada após a limpeza do rosto e antes dos cuidados hidratantes, evitando o contorno ocular. Para resultados otimizados, a marca aconselha a utilização do produto durante dois meses.

Lubrificante Mucus, € 11,47, Cumlaude Lab

Sem fragrância e sem corantes, este lubrificante, da recém-chegada a Portugal Cumlaude lab, cumpre o que promete: uma lubrificação das partes genitais, perfeito para quem sofre com secura. É compatível com o uso de preservativo e, ao contrário de outros lubrificantes do mercado, não deixa manchas nem resíduos nos tecidos.

Bálsamo de noite Beessential Oils, Apivita

Esqualeno, cera de abelha, própolis e óleos essenciais são apenas alguns dos ingredientes deste novo bálsamo nutritivo da Apivita, indicado para ser aplicado no cuidado noturno ao mesmo tempo que aproveita uns minutos para fazer uma massagem de relaxamento. Com recurso a uma pequena espátula (incluída), o bálsamo deve ser retirado do boião, misturado entre os dedos das mãos e reduzido a um óleo. Depois, basta massajar sobre o rosto e pescoço, idealmente na sequência de movimentos descrita no interior da embalagem. Só o aroma é capaz de a convencer a querer repetir este ritual mais do que uma vez por semana.

Creme de dia A-Oxitive Aqua-Creme Alisante, € Avène

Ao portefólio da marca francesa junta-se mais um creme hidratante de dia, desta vez com o objetivo de proteger a pele do stress oxidativo diário e dos efeitos da poluição. Tem uma textura muito leve – afinal, o principal ingrediente deste produto é a água termal da Avène. A marca indica que o produto confere luminosidade à tez, graças a pérolas iluminadoras. No entanto, na minha experiência, não observei alterações a esse nível. Porém, a tez fica lisa e suave e a hidratação mantém-se ao longo do dia. O produto adequa-se até às peles mais sensíveis.