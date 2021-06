Top 7: protetores solares para proteger e bronzear o rosto

"Here comes the sun" e lá resolvemos comprar os protetores solares para a temporada que se avizinha. A música dos The Beatles espelha bem a relação de muitos de nós com este tipo de produto. A necessidade de proteger a pele das radiações solares é permanente, mas o aproximar do verão é sempre mais um lembrete para quem não tem esse hábito enraizado.

A verdade é que, depois de um ano fechados, a vontade de sair é mais do que muita. Por isso, e para que não seja necessário provar por experiência própria os malefícios da exposição solar desprotegida, deixamos abaixo sete sugestões de protetores solares de rosto.



Os protetores solares com cor não são hoje uma inovação, mas a oferta de opções com elevada cobertura era escassa. É esse o propósito deste produto da Bioderma, aliar a proteção solar mineral com uma elevada cobertura, sem, ainda assim, ser oclusiva. Confirma-se: a cobertura é elevadíssima, capaz de minimizar imperfeições e o efeito é matificante e sem deixar quaisquer brilhos na pele. O resultado é bastante similar a uma base – o que torna inexplicável que esteja disponível em apenas dois tons (claro e dourado).

Creme solar com toque seco UVA/UVB 50+, € 29,50, Clarins

É indicado para a praia, pela promessa de resistência à agua e à transpiração, mas este protetor de rosto da Clarins funciona igualmente bem no registo citadino e diário. É um creme (e não um fluído) bem hidratante, capaz de deixar a pele com um toque seco e um acabamento ligeiramente mate – e sem vestígios brancos "de protetor".





É um bestseller da marca e é fácil perceber porquê. É um protetor solar de rosto extremamente leve, que é absorvido pela pele em meros segundos, ficando praticamente invisível. Tem SPF50+, protegendo contra as radiações UVA, UVB e infravermelhos. Não tem qualquer perfume e aguenta-se de forma estoica sob a maquilhagem, sem a comprometer. É adequado a todos os tipos de pele, mas as peles mistas e oleosas poderão gostar particularmente dele pela sua textura e acabamento.

Protetor solar com cor Photo Reverse, € 59,30, Esthederm



Especialmente indicado para peles com hiperpigmentação, este creme da Esthederm permite proteger a pele do sol (tem alta proteção, apesar de a marca não se guiar pelas indicações de SPF) e ainda uniformizá-la, graças aos pigmentos do produto. A cobertura é ligeira, mas é suficiente para deixar a pele com um ar viçoso e luminoso.

Fluído UV-Age Daily SPF0+, € 20,90, Vichy

Há cada vez mais marcas a apostar nestas texturas fluídas e este da Vichy é mais um bom exemplo. Tem uma proteção elevada, um doseador conveniente (e sempre mais higiénico), e desliza na pele com uma enorme facilidade. A formulação inclui péptidos, niacinamida e a água vulcânica da marca.

Creme Bee Sun Safe Anti-Spot & Anti-Age Defense SPF50, € 22,50, Apivita

É uma das novidades do relançamento da gama de solares da Apivita, cujas embalagens são agora feitas em parte por plástico reciclado e são recicláveis: basta separar a tampa do tubo e colocar no ecoponto. Este protetor de rosto, com SPF 50, é indicado para um cuidado antimanchas e antirrugas e tem uma textura aveludada que fará as delícias das peles normais ou com tendência a alguma secura. Tem algas marinhas, aloé vera, vitamina E e ácido hialurónico na sua constituição. A sensação após a aplicação é de hidratação imediata.

Protetor solar antienvelhecimento [rugas+manchas] SPF50+, € 31,60, Filorga

Diz-me que vais à praia sem dizer que vais à praia: utilizando este protetor da Filorga, cuja fragrância é igual à dos restantes protetores da marca, e por isso nos remete para os dias de praia e descanso. É mais uma fórmula que é necessário agitar antes de usar, e mais um produto não oleoso, bem ligeiro, e adaptado a todos os tipos de pele. Além de proteger da radiação solar, promete também ser um aliado no combate às rugas e manchas.

