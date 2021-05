10 produtos de beleza para descobrir no supermercado

Quando o objetivo é comprar produtos de beleza o destino mais óbvio não é o supermercado - ou é? A verdade é que não faltam exemplos, de figuras públicas a influencers ou até no grupo de amigas, de pessoas que juram a pés juntos por um produto de baixo custo e facilmente encontrável nos corredores dos supermercados. Às vezes a revelação é dita com algum secretismo ("Não vais acreditar, mas este creme é o melhor"), outras vezes com alguma vaidade na poupança ("Há anos que uso este produto, é super barato").

Mesmo quem não se coíbe de gastar mais em produtos de beleza sabe reconhecer um bom achado. Até porque é inegável que há excelentes produtos no supermercado. Ao longo da última década, as marcas disponíveis nas grandes superfícies têm sido cada vez mais rápidas a responder às tendências visíveis noutros segmentos. Até as ditas "marcas próprias" destas cadeias apresentam agora opções que cativam os consumidores muito além do preço convidativo. É fácil ficar perdido no meio de uma oferta quase infinita, por isso destacamos uma dezena de produtos que não desiludem.

Água de aveia, € 4, Dermik, no Mercadona

Em Espanha não faltam comparações desta água de aveia com as águas termais mais populares do mercado. Mas há diferenças, já que apesar das propriedades calmantes da aveia, este produto tem perfume e outros ingredientes que não estão presentes nas brumas de águas minerais. Porém, quem procura hidratação, aquele efeito de frescura na pele ou até uma proposta de tónico, pode encontrar aqui uma alternativa muito económica.

Pasta dentífrica, € 1,99, Couto

Quem não se lembra dos emblemáticos anúncios da Couto? A marca portuguesa continua de boa saúde e a reconhecida pasta dentífrica está disponível nos supermercados, com o sabor característico de sempre e uma imagem que nos faz recuar no tempo.

Creme hidratante, € 3,49, Nivea

Um creme que dispensa apresentações, o famoso produto envolto numa icónica lata azul continua a ser um daqueles clássicos a ter sempre no armário em casa. A hidratação intensiva pode ser estendida da cabeça aos pés, mas é nas zonas mais secas que se revela particular herói.

Máscara de tecido Hydra Bomb, € 2,90, Garnier

Há várias estações a utilizar máscaras, seria de esperar que algumas de nós já não quiséssemos ouvir falar das ditas. A não ser... que estejamos a falar de máscaras hidratantes. Esta, da Garnier, é precisamente para ajudar a repor a hidratação no rosto, com extrato de romã e ácido hialurónico. A pele fica com um aspeto preenchido e muito confortável.

Spray Água de Rosas, € 0,74, Mylabel, no Continente

Há quem não passe sem água de rosas pela manhã, como tónico, ou simplesmente para refrescar a pele. Esta versão, em formato spray, é perfeita para quem a usa da primeira forma, já que o dispersor abrange uma área capaz de cobrir todo o rosto.

Gel Hidratante Aloé Vera, € 2,49, Cien, no Lidl

O aloé vera é um ingrediente clássico e, com o crescente aumento da exposição solar, quase obrigatório. É, também, indicado para aplicar após a depilação, já que ajuda a aliviar a sensação de calor e a vermelhidão. O preço deste gel, da Cien, é praticamente imbatível. Mas o melhor é mesmo o resultado: um efeito refrescante, hidratante e apaziguante.

Adesivos Antiacne, € 7,99, Gaulíe

O que faz assim que aparece uma borbulha? Se a resposta ainda não é colocar um adesivo, é porque ainda não experimentou estes. São pequenos autocolantes, redondos, discretos, para colocar sobre as borbulhas e que ajudam a reduzir a inflamação – e a evitar que vá lá mexer. Aplica-se na zona limpa e seca e deixa-se atuar durante 6 a 8 horas.

Creme de corpo Sorbet chá verde e peónia, € 2,99, Be Beauty, no Pingo Doce

Este creme de corpo distingue-se pelo seu perfume delicado, graças ao extrato de peónia e chá verde. Deixa a pele hidratada, sem aquele efeito coleante, já que tem uma textura muitíssimo leve, ideal para os dias quentes que já se avizinham. É adequado a vegans.

Removedor de verniz Express, Bonté, no Minipreço

Certamente no top 5 das coisas mais práticas para se ter por casa ou no trabalho, no que à manicura diz respeito, está este removedor de verniz express. O termo não poderia ser mais adequado, já que em segundos o trabalho está feito e de forma eficaz: basta introduzir o dedo e ir rodando a unha contra a esponja. Não tem acetona e o material do interior tem uma boa durabilidade – ao contrário de algumas que se desfazem com rapidez.

Sabonete líquido eco-recarga, € 0,89, Cosmia, no Auchan

É uma forma fácil de poupar algum plástico e que passa muitas vezes despercebida. As recargas permitem-nos comprar de forma mais económica (maior quantidade de produto por um valor inferior) ao mesmo tempo que evitam o desperdício de embalagens. Se já tem um dispensador de sabão de mãos em casa, esta é uma escolha óbvia – o produto em si é cremoso e tem um aroma a amêndoa. Basta verter o conteúdo para o recipiente que já possui e reciclar a embalagem (bem mais fina do que a habitual).