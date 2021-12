L'Art & La Matière. Uma ideia centenária, um perfume para guardar

Pierre-François Pascal Guerlain, perfumista, em Paris -

cardamomo e mirra.



Apaixonada porGuerlain sempre foi notada pelo requinte e bom gosto. É natural que, por isso, as coleções da marca - fundada em 1828 porsejam, desde sempre, verdadeiros símbolos de Beleza. A, lançada em 2005, que honra a tradição da Guerlain Haute Parfumerie, é disso exemplo.Em 2021, esta linha continua a ser composta por fragrâncias exclusivas de luxo, mas é reinventada de várias formas. Aos onze aromas icónicos da coleção juntam-se quatro das amadas fragrâncias da Guerlain, que foram renomeadas para a ocasião - Frenchy Lavande, Herbes Troublantes, Œillet Pourpre e Épices Volées (que eram Le Frenchy, Un Dimanche à la Campagne, Lui e Arsène Lupin Voyo). A outra novidade é a chegada de dois novos aromas à coleção: Rose Chérie e Santal Pao Rosa.Estas duas criações em particular prestam homenagem à, a flor mais acarinhada pelos perfumistas de Guerlain,. Fresca e sedutora, a fragrância de Rosa Chérie,rosa Damascena, colhida à mão na Bulgária e na Turquia, e rosa Centifolia, proveniente de Grasse, com toques de amêndoa e açúcar em pó. Por sua vez, Santal Pao Rosa evoca notas amadeiradas, ao envolver sândalo intenso,Adicionalmente aos perfumes da, a arte da perfumaria estende-se até casa com duas novas coleções de fragrâncias de interiores.oferece uma gama de velas e difusores, convidando a embarcar em várias viagens, da Riviera à Rússia, tudo a partir do conforto de nossa casa.oferece fragrâncias refinadas para pulverizar em toda a casa.A coleção L'Art & La Matière é vendida exclusivamente em guerlain.com e em todas as boutiques Guerlain, bem como em balcões selecionados em todo o mundo. Cada frasco representa uma obra de arte, além de um perfume que eventualmente se esgota mas não se esquece. A partir de €295.