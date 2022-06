Perfumes para refrescar corpo e mente. Roger&Gallet apresenta nova imagem

A Roger&Gallet, marca francesa de águas perfumadas, tem uma nova imagem, que mistura a tradição com a contemporaneidade. Inspirado na obra-prima dos arquivos Roger&Gallet, o novo design das garrafas é uma subtil interação entre curvas generosas e linhas gráficas. A base contém raios solares, remetentes ao papel de tecido de seda plissada ao sol que envolve os icónicos sabonetes redondos, e o topo inclui três degraus que fazem lembrar uma cascata de água fresca.

Garrafa Roger&Gallet Foto: D.R

A tampa é reforçada por uma peça metálica, com o icónico selo da marca. Em homenagem ao mundo farmacêutico, foram colocados desenhos botânicos na embalagem mate de fundo branco, e os mesmos ordenam em ilustrações transparentes o rótulo das garrafas.

No entanto, a mudança não foi apenas no exterior. Os géis de banho com benefícios para a saúde são agora mais naturais, com uma fórmula totalmente francesa. Enriquecidos com extratos de plantas, os oito novos cheiros são uma extensão dos benefícios das mais recentes águas perfumadas.

Selo Roger&Gallet Foto: D.R

As fragrâncias mantêm-se inalteradas, mas as fórmulas foram atualizadas, incluindo agora um mínimo de 90% de ingredientes de origem natural. As cores artificiais foram removidas e em celebração à arte francesa de perfumaria, todos os produtos são exclusivamente produzidos em França. Para garantir o bem-estar mental e físico, são escolhidas plantas aromáticas e medicinais.

Foto: D.R

A coleção de oito águas perfumadas foi dividida em duas categorias, uma com propriedades relaxantes e outra com energizantes. Para acalmar os sentidos foram criadas quatro fragrâncias, entre elas a Fleur de Figuier, com notas de citrinos e folhas de tangerina, a Rose com toques doces, a Néroli com flor de laranjeira e a Feuille de Thé com chá preto e limão.

Águas perfumadas Roger&Gallet – Feuille de Thé, Néroli, Rose e Fleur de Figuier Foto: D.R

Para estimular o corpo a marca criou o Bois d’Orange, com laranja amarga e patchouli, Cédrat com cidra e notas de manjericão, Gingembre Rogue com frescura e picante de bagas rosa e por fim Fleur d’Osmanthus, com cheiro a flores recém-cortadas.

Águas perfumadas Roger&Gallet – Bois d’Orange, Gingembre Rogue, Fleur d’Osmanthus e Cédrat Foto: D.R

Foi em 1862 que Armand Roger e Charls Gallet herdaram a fórmula original de Eau de Cologne, uma criação com data em 1693, do italiano Giovanni Paolo Feminis. O nome original, Aqua Mirabilis, descrevia a água perfumada que se aplicava no corpo para purificar e melhorar a pele. Com o objetivo de criar uma experiência sensorial única, os botânicos criaram a Roger&Gallet em Paris, no início da Belle Époque, com uma loja chamada La Boutique du Bonheur (a boutique da felicidade, em português). A marca mantém os seus valores, criando produtos simples e acessíveis, para todos os géneros e idades.