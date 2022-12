Esta marca vende um sabonete por minuto

Esther Boiteux, manager e responsável por castings na área da moda. Foto: Otman Qrita @otmanqrita & Artista 3D Anthony Authié @zyvastudio

Quão famosa uma marca tem de ficar para cumprir tal proeza? A Roger&Gallet, marca francesa conhecida pelos seus sabonetes e colónias feitos a partir de botânicas naturais, conseguiu este feito. "Calculámos o número de sabonetes vendidos em 2022 e é vendido mais de 1 por minuto, 1,3 exatamente", comunicam os laboratórios da marca., este produto de beleza (que custa menos de 10 euros), sendo que um dos segredos deste sabonete é o facto de a fragrância se manter inalterável ao longo das utilizações, até ao fim do produto.

Feito em França, em 2022, o sabonete reinventou-se: os seus ingredientes têm uma base 100% vegetal e sem EDTA, e são tão suaves que se adaptam perfeitamente a todos os tipos de pele e podem ser usados tanto no rosto como no corpo, promovendo uma limpeza eficaz da pele sem a secar. Ao todo, são oito aromas distintos, da lavanda à laranja, passando pelo figo e pelo gengibre vermelho. O Royal Lavender, de lavanda, lançado em 1889, venceu um prémio na aclamada Exposição Universal de Paris.

Solange Labonne @soso_the_good, responsável de vendas e stylist Foto: Otman Qrita @otmanqrita & Artista 3D Anthony Authié @zyvastudio

Thakone Soum @thakone.soum, artista, pintor, ilustrador e fotógrafo. Foto: Otman Qrita @otmanqrita Artistas 3D: Anthony Authié @zyvastudio

Esta renovação da imagem global da Roger&Gallet vem acompanhada de um ensaio visual realizado peloque desafiou cinco pessoas "normais", nas suas profissões e estilos de vida, para os retratos da nova campanha da marca dedicada aos sabonetes, em que os protagonistas surgem junto a embalagens gigantes. Às portas do Natal, esta é uma excelente ideia de presente: serve para lavar as mãos, perfumar as gavetas das meias ou usar no banho (e, mais, custa apenas €6,90).