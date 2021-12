Parfois estreia-se nos perfumes. E são perfeitos para oferecer no natal

Le Collection de Parfums Foto: Parfois

Começou 1994,no Porto, com o lançamento de linhas de. Hoje, a marca portuguesa tem coleções premium dentro do segmento da joalharia, em aço inoxidável e prata 925, e mais recentemente lançou a sua coleção de vestuário, que tem vindo a alargar ao longo dos últimos anos. Faltava aO lançamento da, que aconteceu em Madrid, estreia-se comde inúmeros aromas e inspirações, para todas as mulheres e moods. Mesmo a tempo do natal, a coleção divide-se nas linhas, em formatos de 100 ml, e com preços que variam entre os €9,99 e os €15,99. Haverá formatos miniatura a €3,99.A primeira, Les Números, é composta por diferentes eau de toilette de aromas leves, distinguindo-se pelos sedutores, numerados de 1 a 4, e que oscilam entre notas de rosa, jasmim ou violeta. São ideais para todos os dias. Já a linhatem aromas apimentados, com referências amadeiradas e abaunilhadas, e materializa-se em dois perfumes, tal como a, uma proposta alternativa para o dia, floral e revigorante. Por fim, destaque para o Orchidée e o Magnolia, da coleção, para ocasiões mais especiais (estes últimos só chegam às lojas a 22 de dezembro).Os restantes perfumes já estão à venda nos sites e nas lojas físicas da marca, de norte a sul de Portugal.