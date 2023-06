Não consegue relaxar? O segredo está nas águas perfumadas

Além da visão e do paladar, provou-se que o olfato, por vezes descurado, é também um sentido importante do ser humano - dados sugerem que é aquele que desperta mais memórias emocionais, através do processo de aprendizagem associativa. Como exemplo, um estudo concluiu que os cheiros encontrados na natureza, a "terra" ou a "ar fresco", promovem o bem-estar de quem passa tempo ao ar livre, pois estão associados a sensações de relaxamento e paz. Segundo a revista científica Scientific American, odores distintos podem afetar o humor, o comportamento e até o desempenho profissional dos indivíduos de diferentes formas.



Aliando a aromacologia (ciência que estuda os efeitos psicológicos e fisiológicos dos aromas nas pessoas) a um know-how centenário, a Roger & Gallet conseguiu desenvolver águas perfumadas com propriedades relaxantes e energizantes, cujos efeitos foram comprovados cientificamente pelo departamento de neurociência da Universidade de Tours e Emospin.

Água perfumada e de bem-estar Bois d'Orange Foto: Roger & Gallet

Para tal, analisaram a atividade muscular de específicas áreas do corpo - os músculos são vistos como a base fisiológica das emoções - recorrendo a uma eletromiografia psicofisiológica (EMG). Após a exposição dos voluntários às fragâncias, os especialistas observaram o efeitos das mesmas na tensão de zonas-chave relacionadas com o relaxamento (tensão muscular trapezóide) e com a energia corporal (atividade dinâmica dos músculos do pescoço).

Água perfumada e de bem-estar Rose Foto: Roger & Gallet

As fragrâncias Fleur de Figuier e Rose provocaram uma diminuição das contrações dos músculos do trapézio, em 11,7% e 10,8% respetivamente, afirmando-se como odores relaxantes, enquanto Gingembre Rouge (8,2%) e Bois d'Orange (6,6%) foram associadas a um aumento da atividade muscular do pescoço, clarificando os seus benefícios energizantes.

Água perfumada e de bem-estar Fleur de Figuier Foto: Roger & Gallet

Dos primeiros cuidados fazem ainda parte os perfumes Néroli, descrita como o cheiro da flor de laranjeira no calor do verão, e a Feuille de Thé, uma infusão reconfortante com notas de chá preto. A segunda linha conta ainda com os perfumes Cédrat, um gelado com notas mediterrânicas, e Fleur d’Osmanthus, como flores frescas e um toque de damasco.