5 produtos de beleza para que a maquilhagem não derreta

Foto: D.R 1 de 5 Máscara de Pestanas The Colossal à Prova de água, Maybelline, €11,99 em pluricosmetica.com Foto: D.R 2 de 5 Blush de Longa Duração, MAC, €27 em lookfantastic.pt Foto: D.R 3 de 5 Dior Forever Base Mate Clean Duração 24 Horas Sem Transferência, €52,90 Foto: D.R 4 de 5 Pó Finalizador Sedoso, Mary Kay, €23 Foto: D.R 5 de 5 Papel anti-oleosidade, Hermès, €38

Dias mais longos e temperaturas agradáveis convidam as extensas tardes recheadas de diversão. Seja em festivais, jantares com amigos ou numa viagem de sonho, aé algo que nos acompanha sempre, casos gostemos de usar. Mas pode ser difícil prevenir que esta não desapareça, especialmente em dias de muito sol.Produtos à, e daí à prova de transpiração, são essenciais no verão. Uma máscara de pestanas waterproof, por exemplo, pode ser usada na praia, na piscina ou durante um passeio. É preferível ainda utilizardeixar as texturas em creme para os dias de inverno, quando a pele está mais sensível e desidratada.