Uma fragância para mulheres indomáveis

Um toque do novo perfume Wild Rose na pele é tudo o que é preciso para sermos transportadas da cidade para um colorido campo de flores silvestres. Lá, o céu azul permanece limpo, sem nuvens, e a temperatura está amena. Uma paisagem idílica que nos convida a alcançar os nossos sonhos. É este o poder da mais recente fragância da marca Coach.

Trata-se de um aroma quente, ousado, delicado e vibrante. Para quem não teme o desconhecido e corre atrás daquilo que deseja. Inspirado no padrão floral Prairie Coach, tudo começou quando a perfumista Marie Salamagne tentou capturar a sensação de alegria e a antecipação das noites românticas de verão num frasco de vidro. O resultado, que podemos ver na campanha publicitária protagonizada pela modelo Lexi Boling e com assinatura de Steven Meisel, é uma materialização da sensualidade e delicadeza desta essência floral.

Wild Rose, Coach Foto: D.R

As notas de topo – groselha e bergamota – harmonizam deliciosamente com o coração de rosas selvagens e jasmim árabe. Já a base, de musgo cristalino e ambroxan, envolve-nos num sedutor aroma amadeirado. O frasco, em degradé bordeaux, evoca as flores e os pores do sol de verão, sendo que a tampa-spray materializa-se para homenagear o famoso fecho que tem sido há várias décadas utilizado nas malas da casa norte-americana. Isto sem esquecer, claro, o icónico símbolo da marca de luxo, um pendente "C" em dourado, e a cartonagem em padrão de couro, que acrescentam os toques finais à peça. Disponível nas perfumarias em três tamanhos - 30, 50 e 90ml - de 46 a 105 euros.

Wild Rose, Coach Foto: D.R

Fundada em 1941 em Manhattan, Coach foi a primeira casa de marroquinaria a existir nos Estados Unidos. Percorreu um longo caminho desde as suas origens humildes, sendo hoje uma marca global de moda e acessórios, continuando a associar peles e materiais de qualidade com métodos artesanais e design fora da caixa.