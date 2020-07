Missão detox: como fazer uma limpeza total

Rotina mindfull

A maneira como começamos a manhã tem um grande impacto sobre o resto do dia, pelo que criar uma rotina mais consciente pode muito bem ser a resposta para que as horas seguintes sejam vividas com menos stress. Acordar cedo, despertar com calma e dedicar alguns minutos à meditação pode ser mais eficaz para estimular energia do que a sagrada chávena de café.



Filipa Jardim da Silva explica que "se conseguimos fazer escolhas conscientes sobre os produtos que escolhemos, também o que interiorizamos todos os dias vai fazer-nos envelhecer de forma mais saudável". O cuidado próprio estimula a maneira positiva como nos vemos ao espelho, o que significa que aplicar uma máscara facial ou estilizar o cabelo, mais do que simples práticas mundanas, podem promover a boa disposição. E enquanto o faz, concentre-se nessa atividade.



A psicóloga reconhece que "o mindfullness pode ser posto em prática através da aplicação dos produtos no rosto, uma tarefa que nos faz concentrar no momento, se nos focarmos na sensorialidade do creme, na sua textura no rosto, no aroma e nas sensações que o mesmo desperta".

Apostar nos tratamentos de luminosidade

Em casa

Se os meses de inverno têm as suas consequências e se refletem numa pele mais desidratada e macilenta, também é esta a altura perfeita para apostar em tratamentos que estimulam a regeneração celular. Para desintoxicar a pele à superfície, os pós esfoliantes são perfeitos para afinar o grão de pele e eliminar os vestígios de poluição, as máscaras de biocelulose embebidas com ingredientes como o ácido hialurónico são perfeitas para um boost de hidratação e de preenchimento e a aplicação diária de vitaminas sob a forma de ampolas ou de um tónico não deve ser subvalorizada. Invista na vitamina A, eficaz na renovação das células da pele, na vitamina B3, que ajuda a reforçar as defesas da pele, e na vitamina C, a mais eficaz para revelar a luminosidade.

Mimar no Spa

Entre o Estoril e Lisboa, a Biologique Recherche tem encontrado o lugar de merecido prestígio nos melhores espaços. Junto ao mítico Palácio Estoril Hotel, o Estoril Wellness Center acaba de dar as boas-vindas aos produtos e aos tratamentos premium da marca francesa dedicados a ativar os processos de regeneração e autorreparação das células, para melhorar a luminosidade e qualidade da epiderme e combater o envelhecimento. É o caso do requisitado Micropuncture Labc Regenerante anti-age (45 minutos, €210) que utiliza o microneedling para introduzir, de forma controlada, um cocktail sobredoseado de ativos na zona dermoepidérmica, impulsionando a regeneração celular. Em Lisboa, pode recorrer ao tratamento Facial Soin Vip 02 no Anantara Spa do Hotel Tivoli Avenida (60 minutos), centrado na fórmula única da Lotion P50 Visage, para purificar e revitalizar a pele. Inicia-se com uma esfoliação suave através de ligeiras pressões e completa-se com uma máscara acompanhada por uma massagem relaxante responsável pelo brilho final da pele e pela sensação duradoura de bem-estar.

Estúdio de beleza vegan

Abrir a porta do estúdio de beleza Sisu, numa das ruas mais movimentadas de Cascais, e fechá-la atrás de si é como entrar num pequeno universo de tranquilidade, onde reinam os tons pastel e os aromas herbais. Esta nova coqueluche do pampering idealizada pelas irmãs brasileiras Mariele Leite e Alexandra Wacksman, ambas com experiência na área da cosmética, foca-se numa abordagem holística única, privilegiando produtos vegan, orgânicos e naturais nos tratamentos de rosto, de corpo e dos cuidados de unhas. A experimentar um dos facials da marca Max & Me, personalizado de acordo com as necessidades da pele, incluindo sempre um processo de limpeza e nutrição profunda que irá devolver ao rosto o brilho e hidratação de que todas as peles citadinas precisam. À saída aproveite para fazer uma manicure com os vernizes não tóxicos e levar um dos produtos que dificilmente encontrará noutra loja, em Portugal, das marcas Alex Carro, Radice Apothecary, Milu, The Glow ou Moms Balm.

Clínica de beleza

Na Skinlife Beauty Clinic, em pleno Chiado, o tratamento de luminosidade tem a assinatura da Tata Harper (75 minutos, €180). Promete um glow radiante para uma noite perfeita graças ao peeling renovador multiácido 100 por cento natural. Produzido para proporcionar uma aparência perfeita do tom de pele com recurso a uma inovadora mistura de multi-hidroxiácidos.

No salão

Recém-aberto na Avenida Liberdade, o novo Lúcia Piloto Avenida Luxury Concept Store é perfeito para algumas horas de cuidado pessoal. Criado como um lugar de perfeita desconexão com o mundo exterior, encontrou na tecnologia o aliado perfeito para um serviço ainda mais sofisticado. É o caso do tratamento The Mindful Touch, um mergulho no mundo virtual do mindfulness em perfeita sintonia com os cuidados de pele Natura Bissé, realizado numa das quatro salas reservadas aos tratamentos de rosto e corpo.

Investir em fragrâncias originais

Fora do mainstream das grandes fragrâncias, há todo um mundo para descobrir. E se é certo que a perfumaria de nicho é um investimento seguro para qualquer adepto de aromas inebriantes e originais e de matérias-primas exclusivas, também é verdade que no domínio das marcas menos premium começam a surgir propostas interessantes. É o caso da nova coleção de Yves Rocher, em que cada fragrância promete 85 por cento de ingredientes de origem natural, ou da colaboração entre a Jo Malone e a Zara, que nos trouxe a possibilidade de adquirir fragrâncias com a assinatura da marca britânica por valores consideravelmente mais acessíveis. Por sua vez, a Perfume Libraries, da Lush, chega a Oxford Street depois do sucesso em Florença, Seul e Tóquio e já está disponível online em Portugal por tempo limitado.

Beleza corpo & mente

Outros retiros

É verdade que as viagens mais profundas podem implicar algum incómodo, mas não é por isso que um retiro tem de ser desconfortável. Experimentámos dois programas de bem-estar, ambos no Algarve, que juntam a integridade das propostas ao prazer de dormir em hotéis de cinco estrelas.

Viagens imersivas

Foi preciso atravessar os quase 300 quilómetros que separam Lisboa do Algarve para começar esta Journeying to Inner Peace, uma espécie de viagem para a paz interior proposta pelo Vila Monte Farm House, um boutique hotel situado em Moncarapacho, um pedaço verde e silencioso do Algarve e a escassos metros do mar. Se no verão são mesmo as águas quentes e tranquilas da praia da Culatra que apelam aos hóspedes, em pleno inverno são os inusitados programas de wellness desenhados pela curadora de bem-estar do hotel, Janet Hook, a norte-americana de sorriso tranquilo (e arrisco dizer, luminoso, sem pingo de esoterismo) que me recebe, logo à chegada.



A verdade é que não sabia bem ao que ia: o programa mencionava aulas de yoga, sessões de meditação, diário pessoal e passeios pela natureza (até aqui nada de estranho ou fora da minha zona de conforto), mas também viagens xamânicas (algo que desconhecia em toda a sua essência). "No nosso primeiro retiro iremos conectar-nos profunda e diretamente aos espíritos da natureza como fonte de energia, de paz e de orientação. Aprenderemos e praticaremos técnicas de auto-orientação através da conexão da alma. Uma viagem ao mundo não ordinário para encontrar aspetos do seu eu arquetípico, guias espirituais e dons espirituais que nos apoiam na jornada pela vida", lia-se no programa algo críptico.



O truque, percebi nos primeiros instantes, seria confiar. Eu senti que estava em boas mãos e, minutos depois, também constatei que ficaria confortavelmente instalada numa das belas Ocean & Mountain View Suite. Um quarto espaçoso, com sala e varanda, dominado pela tranquilidade do branco e pelos muitos apontamentos de conforto. Durante três dias seria aquela a minha base, à qual regressaria após as várias atividades, intercaladas entre os cuidados jardins e as silenciosas salas onde decorreram algumas das propostas terapêuticas. Isto sem esquecer as viagens bidiárias até ao restaurante À Terra, onde me esperava um menu previamente definido, com ingredientes orgânicos e locais sempre frescos, deliciosos e leves. Sopas, saladas, peixe fresco e muita fruta, mas também tisanas com ervas colhidas no jardim do hotel acompanhadas com bolachas caseiras (e um ocasional copo de vinho tinto porque aqui os fundamentalismos – seja de que ordem for – ficam à porta).



Descrever a experiência passo a passo redundaria num exercício eventualmente subjetivo, até porque muito pessoal. Eu prefiro, por isso, dizer que foram três dias plenos e recompensadores em que foi fácil perder a noção do tempo, de tão absorventes que foram as propostas realizadas. Além do yoga e da meditação, desafiei-me a explorar novos territórios (como no workshop Walking The Wisdom Wheel ou no ritual da Cura Xamânica, ambos conduzidos por Luísa Peres, que, com uma experiência de mais de 20 anos em vários processos de cura espiritual, está atualmente a terminar a sua formação avançada, na Michael Harner’s Foundation for Shamanic Studies – e importa dizer que Michael Harner, falecido há dois anos, antropólogo de formação, é uma das maiores e mais respeitadas referências nesta área. Depois deste primeiro retiro, o hotel propõe novas datas no final de fevereiro (Nurturing Your True Self, entre os dias 18 e 23, a partir de €618) e em março (We Are Stardust, entre os dias 17 e 22, a partir de €654).

Parar e energizar

Na visita de reconhecimento do Pine Cliffs Resort, a relações-públicas do hotel comentava que uma larga percentagem dos hóspedes não abandona o recinto durante todo o período da estadia, seja ela de curta, média ou longa duração. No momento do check in, e tendo em conta todos os encantos do Algarve – das praias à gastronomia –, a revelação causou alguma estranheza, mas no final acabou por fazer todo o sentido. A sensação ao deambular pelos vários espaços do hotel, dos jardins aos vários restaurantes, passando pelas diferentes praças e recantos, é que estamos numa quase aldeia, uma pequena comunidade votada aos prazeres da vida, sejam eles usufruir do descanso associado ao mar e à natureza ou enveredar num pequeno processo de cura e desintoxicação – o que nos leva a uma segunda revelação, feita no dia seguinte por Josué Rosa, o PT de serviço, coordenador do Health Club: "Há quem venha só para treinar." E depois de uma aula de kickboxing personalizada e salpicada pela maresia, também isso se torna compreensível.



A proposta incluía-se num programa de bem-estar personalizado, uma espécie de apresentação e síntese das várias possibilidades à disposição dos hóspedes: Detox, Controlo de Peso, Fitness Journey, Discover Serenity e Yoga, disponíveis em programas de 3, 5 ou 7 noites (com preços a partir dos €1.240). Consoante as necessidades, é possível embarcar numa viagem de bem-estar onde o corpo é trabalhado e nutrido com a supervisão de profissionais de várias áreas. Um cuidado global e integrado onde os tratamentos disponíveis no Serenity Spa The Art of Wellbeing, já considerado o melhor da Europa, se revelam essenciais. E inesquecíveis.

Yoga e reiki no norte

Freddie e Steffi trocaram Portugal e a Alemanha, respetivamente, para se dedicarem, durante anos, à prática de yoga, de meditação e de reiki. Conheceram-se no Sri Lanka, mas continuaram separadas as suas viagens de autoconhecimento, e é em Portugal que se reencontram na organização de um evento único. Warrior women: wild & free é um retiro de yoga e de reiki programado entre 11 e 17 de julho, com lugar marcado na esplêndida Quinta da Boavista, em Ponte da Barca, um lugar com o charme e hospitalidade que as bem conservadas casas do norte têm para oferecer.