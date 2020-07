15 anticelulíticos e refirmantes essenciais para uma boa forma

Creme de Corpo Refirmante e Remodelador Rose Pepper, Apivita, €31,90

Um creme refrescante de origem 97% natural, esta inovação da Apivita proporciona rejuvenescimento e hidratação, reafirma e mantém a elasticidade da pele, ao mesmo tempo que combate a gordura localizada nas ancas, coxas e cintura. A pimenta rosa, o extrato de alcachofra e o café verde contribuem para a firmeza da pele ao estimularem a lipólise e a microcirculação, o que também melhora a sua aparência.

Mas há mais: o complexo hidratante com mel de tomilho grego, óleo de amêndoa, pantenol, vitamina E, mentol e alantoína hidrata em profundidade e suaviza, e as folhas de hera e de filodendro ajudam na desintoxicação. Os óleos essenciais orgânicos de zimbro e rosa e o óleo essencial de pimenta preta rejuvenescem a pele. Já a infusão de chá da montanha orgânico tem elevadas propriedades antioxidantes e antienvelhecimento.

Creme Refirmante (150ml) Woman ISDIN, €21,15

Este é um creme corporal refirmante de óleo de rosa mosqueta e de proteosilano, e uma das maiores inovações da ISDIN. De rápida absorção, é indicado para combater a flacidez cutânea após a gravidez ou perda de massa corporal, melhorando a firmeza e a aparência da pele. Inclui a componente hidroxiprolisilano, um ingrediente que potencia a elasticidade e o colagénio, e vitamina E, que atua como antioxidante dérmico. Deve ser aplicado diariamente nas áreas mais flácidas, massageando suavemente até completa absorção.

Bálsamo de Corpo Efeito Lifting & Firmeza Vinosculpt, Caudalie, €28,60

Este bálsamo com efeito refirmante atua sobre as quatro zonas do corpo - braços, busto, ventre e nádegas - para uma silhueta redefinida, e é composto por 97% de ingredientes de origem natural. Enriquecido com polifenóis de uva antioxidantes e com extrato de lírio, o Bálsamo de Corpo Efeito Lifting & Firmeza da Caudalie conta ainda com manteiga de karité bio, que preserva a hidratação da pele, fator essencial para a flexibilidade da elastina.

Body Fit Creme-Gel Anti-Celulite (200ml), Clarins, €55,60, no El Corte Inglés

Com uma fórmula que inclui marmelo, celósia, hortelã da ribeira, cafezeiro, castanheiro-da-Índia e girassol, este produto estrela da Clarins contribui para adelgaçar a silhueta. Combate e regula os três tipos de adipócitos na origem da celulite para uma ação adelgaçante reforçada e cada vez mais inovadora, e a sua textura gel creme deixa a pele suave e com um efeito aveludado. Deve ser aplicado de manhã e/ou à noite com movimentos suaves e deslizantes, subindo dos tornozelos até à cintura e insistindo nas coxas, ancas e nádegas.

Cryo-gel Anti-Celulite, Collistar, €47,63, na Douglas

Apesar de a Collistar ser uma das marcas mais especializadas em tratamentos anticelulíticos, com produtos que vão do gel ao creme, dos esfoliantes às cápsulas, destacamos o Cryo-gel Anti-Celulite, um gel com efeito lifting frio, cuja fórmula se inspira na crioterapia e na aromaterapia. Os extratos de plantas vasoprotetoras e drenantes, como abacaxi, castanha da Índia e mirtilo, combinados com um inovador extrato de café verde fermentado e rico em flavonóides, impedem a formação de líquidos. Este gel deve ser aplicado nas áreas afetadas, massajando a pele com movimentos ascendentes. Para um tratamento intensivo, deve ser aplicado duas vezes ao dia por duas semanas.

Derma Spa Gel de Massagem Corporal Elevada Roll-On, Dove, €8

Uma das marcas preferidas no que toca aos cuidados de corpo, a Dove também tem uma solução refirmante. É um sérum corporal em forma de gel refrescante com aplicador de massagem, indicado para todos os tipos de pele, que ajuda a melhorar a sua firmeza e elasticidade. Graças ao seu sistema de aplicação melhora a elasticidade e firmeza em especial nas zonas rebeldes. É indicado para fazer uma massagem com movimentos circulares nas coxas, abdómen e barriga.

Cryoform, Eisenberg, €79,90, na Perfumes & Companhia

O Cryoform é um ativo anticelulítico que também tem um efeito antienvelhecimento. Adelgaça, elimina toxinas, drena e refirma graças à sinergia de fitoextratos selecionados associados à cafeína. A cânfora, o eucalipto e o mentol estimulam a circulação sanguínea. E a Formule Trio-Moléculaire®, uma inovação da Eisenberg, garante uma ação antienvelhecimento intensa.

Creme em Gel para a Celulite TW Body Smooth-Action, Mary Kay, €45

Um dos produtos da fórmula TimeWise da Mary Kay, este creme em gel foi pensado para reduzir o aspeto da celulite e tornar a pele mais suave e firme. Este produto possui ácido glicólico, cafeína, óleo de argão, assim como extratos botânicos e marinhos, combinando estes ingredientes para uma fórmula poderosa que diminui visivelmente a celulite e recupera a aparência jovem da pele.

Intensive Glauscine Creme Adelgaçante (200ml), Esthederm, €52,96

O Esthederm Intensive Glauscine Creme ajuda a estimular a circulação, drenar e eliminar a retenção de líquidos e, por isso, a suavizar a celulite. Combate a celulite adiposa, estimula a lipólise e previne a formação de novos adipócitos. Tem uma ação drenante que promove a microcirculação e proporciona um efeito queima-gorduras, eliminando as gorduras em excesso. É ideal para quem tem celulite adiposa, fibrosa e dolorosa, e os seus efeitos começam a ser sentidos após uma utilização regular, com a duração de um a dois meses. Deve ser usado de manhã e à noite, na pele do corpo, limpa e seca, com uma massagem vigorosa.

Nutri-Modelling bálsamo Nutritivo e Adelgaçante (200 ml), Filorga, €49,32

Esta inovação da Filorga tem três ações num produto só: é tonificante, graças ao colagénio e aos polissacarídeos, é refirmante, graças aos 5% de cafeína e extratos vegetais e é alisante, pois na sua fórmula tem óleos de babaçú e hera. A sua textura fundente enriquecida com manteigas naturais (karité e murumuru) nutre intensamente a pele. Deve ser aplicado de manhã e/ou à noite massajando todo o corpo em movimentos ascendentes.

Creme anticelulite Vasco Artera (150ml), Gernetic, €83,90 É um dos produtos mais bem conseguidos da marca Gernetic, especialista em cuidados de rosto e corpo. Estimula a microcirculação, levando a uma sensação de leveza nas pernas. O seu efeito drenante potencia a eliminação das toxinas nas zonas afectadas, melhorando a silhueta.



Cellu Destock Sérum Flash (125 ml), Vichy, €42,65 Um sérum anticelulítico que ajuda a tonificar e a recuperar a silhueta ideal, a fórmula do Cellu Destock Sérum Flash da Vichy é enriquecida com uma combinação de cafeína pura, ácido hialurónico e pérolas embelezadoras para um efeito imediato, que promete melhorar a sua silhueta. Óleo de corpo Vital Energy, da Ila, 100 ml, €61, na Organii Não há fórmulas milagrosas, mas há produtos capazes de "pequenos milagres". À base de uma energizante mistura de óleos biológicos de rosa mosqueta, argão, e amêndoas, ricos em antioxidantes e em ácidos gordos essenciais, este óleo de corpo da marca Ila promete uma pele mais tonificada. Capaz de estimular a circulação, este óleo previne e diminui os efeitos da celulite. Na sua fórmula estão, também, bagas de zimbro, essenciais na remoção de toxinas, rosa gerânio e alfazema, que por sua vez auxiliam o bom funcionamento do sistema linfático, e restauram a energia das células. Para uma melhor absorção e eficácia, deve ser aplicado sobre a pele húmida, após um duche ou banho. Creme anti-celulite, da Mádara, 150 ml, €26, na Organii Trata-se de um creme de corpo da marca Mádara que contém extratos biológicos de espinheiro branco nórdico e de castanheiro-da-índia e cafeína: uma cominação efcaz no combate à celulite. Além de promover a redução de tecido adiposo e de melhorar a circulação linfática, este creme também confere hidratação intensa, graças à manteiga de cacau. Deve ser aplicado diariamente nas áreas mais problemáticas da pele, com movimentos vigorosos.

Especialista em cuidados hidratantes, a Garnier tem um óleo indicado para: o Óleo Refirmante Anti-Celulite. Com umae uma textura rica e suave, este óleo promete eliminar a celulite, alisando-a visivelmente em apenas duas semanas. À base de óleo de toranja, limão e tangerina, estee potencia a circulaçãoe atacando as células que armazenam gordura.