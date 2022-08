Máscara de pestanas: preta ou castanha? Há uma razão para optar pela segunda

Quando o assunto é maquilhagem, a máscara de pestanas é uma espécie de Santo Graal, ao lado do indispensável batom vermelho ou do blush perfeito. Destaca o olhar, finaliza qualquer (ou nenhuma) combinação de sombras e é de fácil aplicação. Simplificando, tem a capacidade de transformar um visual (veja como), independentemente da sua complexidade.



Contudo, há um pormenor que, por norma, é inocentemente ignorado – a sua cor. Porque nem todas as máscaras são noir. Existem também em azul, verde, púrpura ou castanho, por vezes melhores que o clássico preto.

O rímel castanho pode e deve ser usado em qualquer olho – avelã, azul mar, verde azeitona, pequeno ou grande – pois irá destacar ainda mais o tom único da íris. Por ser uma cor visualmente mais suave, torna-se o go to para looks neutros e simples. "É ótimo se se procura uma maquilhagem mais suave para os olhos, particularmente se se tiver uma tez mais clara", afirma Jesse Walker, makeup artist que já maquilhou diversas celebridades, como Maisie Williams, ao site da revista Glamour UK.



Com inúmeras fórmulas e formatos disponíveis no mercado, não há desculpas para não experimentar!