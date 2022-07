Testado e aprovado: as escolhas de Beleza da redação

Óleo de Limpeza Facial Oil-to-Milk, ISDIN

Mesmo para quem não seja a maior fã de óleo desmaquilhante ou de limpeza facial, o oil-to-milk da ISDIN é uma boa escolha. É um produto interessante, dado à sua forma de utilização. Primeiro coloca-se no rosto com a pele seca e massaja-se um pouco, depois adiciona-se água morna e massaja-se novamente, de modo a que o óleo se transforme numa emulsão ligeira. No fim, é só enxaguar e secar com uma toalha. O óleo limpa a pele em profundidade, deixando-a hidratada. O aroma a extrato de sálvia e a óleo de girassol é bastante agradável, sem cheirar demasiado a perfume. Um possível senão: é preciso tirar muito bem o produto das pálpebras, para não ficar com a sensação de olhos embaciados.

Essential Cleansing - Óleo de Limpeza Facial Oil-to-Milk, ISDIN Foto: ISDIN

Pasta de Dentes de Criança, Unii

É sempre positivo saber que há mais marcas amigas dos animais e do meio ambiente, como é o caso da Unii, que criou uma pasta de dentes sem menta na sua fórmula. Esta é um dentífrico natural à base de óleo de coco biológico e minerais, sem fluor nem glicerinas, e com sabor a pêssego. É indicada para crianças e para todos os adultos que desgostam da sensação de picante na boca que praticamente todas as pastas à venda no mercado têm. O único "choque" é que não faz espuma, mas é tudo uma questão de hábito.

Pasta de Dentes de Criança, Unii Foto: Unii

Óleo Seco Nutritivo, Lazartigue

Se tem o cabelo seco ou danificado, este óleo pode muito bem ser a sua boia salva-vidas. Claro que pode ser utilizado em todos os tipos de cabelo, apenas depende da quantidade que utiliza. O que nos agradou tanto neste produto foi o facto de, além de deixar as ondas do cabelo naturais super suaves, é feito de 95% de ingredientes de origem natural, sem silicones nem óleos minerais. Outra vantagem é que pode ser utilizado de diversas formas: como máscara durante a noite, para dar brilho de manhã ou para desembaraçar depois do banho. Os quatro óleos presentes na fórmula - argão, pêssego, camélia e gerânio do Egipto – e o véu de flores frescas contribui para um aroma divinal.

Óleo Seco Nutritivo, Lazartigue Foto: Lazartigue

Hydra-Hyal: sérum de volume intenso, Filorga



Este sérum, com cinco tipos de ácido hialurónico, é um verdadeiro aliado de todo o tipo de peles e idades, pois irá hidratar profundamente, alisar e dar volume à pele do rosto. O frasco pequeno com conta-gotas permite o seu transporte sem ocupar muito espaço na carteira, o aroma é agradável e suave (para quem é fã de cosmética com perfume) e a consistência lembra um gel aguado, sendo que um dos pontos fortes é a sua rápida absorção, não deixando o rosto olesoso nem com aquele "efeito cola" que por vezes encontramos em séruns.

Hydra-Hyal: sérum de volume intenso, Filorga Foto: D.R

Cicabio Mãos, Bioderma



Cremes de mãos nunca são de mais, especialmente para andarem sempre na carteira. Este é um dos últimos grandes lançamentos da marca, pensado para reparar os danos provocados pelo excesso de desinfetante nas mãos, depois da pandemia. O Cicabio Mãos repara em profundidade até as mãos mais rugosas e atormentadas com peles soltas e unhas roídas - que era o caso, nesta experiência de teste. Ao fim de três semanas, voilà: mãos de seda, nutridas e como novas.

Cicabio Mãos, Bioderma Foto: DR

Teaology Bronzing Tea Drops



Mesmo a tempo do verão, estas gotas bronzeadoras caem na pele como pérolas de hidratação, de tão macias que são e de tão bem que se fundem com a pele Chegam em forma de sérum - o que é ótimo, do ponto de vista prático - e funcionam como autobronzeador com infusão de chá preto e ácido‎ hialurónico. É o tal efeito sunkissed que todas desejamos!