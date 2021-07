Lojas de beleza em que dá gosto entrar

Benamôr 1925

Não é a famosa parede cor-de-rosa em Los Angeles, mas é um lugar em que o instinto de sacar a câmara (ou hoje, o telemóvel) e fotografar também é imediato. Está no Príncipe Real a loja cor-de-rosa que, num prédio pintado na mesma cor, convida quem passa a entrar e descobrir os produtos da marca portuguesa, desde o clássico creme de rosto até ao apetecível creme de mãos com cheiro a pastel de nata. O chão em azulejos e os detalhes dourados ajudam a compor a estética de uma loja em que é um prazer entrar. Onde? R. da Escola Politécnica 8, Lisboa

Organii

A Organii é um destino bem conhecido dos que privilegiam produtos de beleza orgânica em Portugal. Esta pequena loja, no bairro de Alvalade, é mais uma em que é possível encontrar uma curadoria de algumas das mais interessantes marcas de beleza cuja filosofia assenta na sustentabilidade, como a Absolution, a Mádara ou a Unii. O espaço, em tons claros, oscilando entre o branco e o cinzento, tem uma porta em espelho que esconde estrategicamente uma sala onde se fazem tratamentos de rosto e corpo, biológicos, claro, em linha com tudo o que a loja preconiza.Onde? Rua José d'Esaguy 8, Lisboa

Claus Porto

Com o fecho da histórica livraria Aillaud & Lellos, em 2017, o espaço na baixa lisboeta reabriu as portas sob a alçada da Claus Porto. Sobram traços do passado, como a fachada em mármore, a estética Art Déco e o mobiliário da antiga livraria, que foi mantido para delícia dos saudosistas. Hoje livros gastos convivem alegremente com os produtos perfumados da marca portuense com 130 anos de história. Os sabonetes dominam: em tamanho gigante, na montra, em tamanho normal, na estante, e num formato minúsculo, bem próximos da caixa, a convidar os mais indecisos a experimentar todas as variantes disponíveis. Percorrendo a nova loja encontram-se também as velas, os cremes, os difusores, os produtos de banho e as fragrâncias da perfumista britânica Lyn Harris. Há ainda um imponente lavatório, em mármore de Estremoz, para que qualquer sabonete possa ser posto à prova. Onde? Rua do Carmo, 82, Lisboa



Skinlife

Numa rua perpendicular à Avenida da Liberdade está aquela que é a meca da beleza de luxo na capital. O espaço da segunda Skinlife (a primeira é no Chiado), apesar de ser pequeno, merece a visita, já que está recheado de embalagens com etiqueta Aesop, Dr. Barbara Surm, Byredo, Diptyque, Augustinus Bader, Molton Brown ou Rahua. E atenção que estas são apenas algumas das marcas disponíveis na loja. Se não reconhece nenhuma, o ideal é mesmo rumar até à zona nobre lisboeta e perceber porque é que há produtos que serão sempre indiscutivelmente de luxo. Onde? R. Manuel Jesus Coelho 4A, Lisboa

Castelbel

Foi há dois anos que a marca portuense se instalou no Centro Cultural de Belém. As vitrines deixam antever o que lá dentro se encontra: toda a coleção de produtos Castelbel, desde os reconhecidos sabonetes em forma de sardinha até às fragrâncias da marca, ora no formato de velas ora em eficientes difusores. Há também toda uma linha de cuidados corporais que a marca tem vindo a desenvolver, como o novíssimo esfoliante corporal de coco. Quem procurar um presente para oferecer vai gostar de saber que a loja dispõe de uma máquina de personalização de sabonetes, para que um sabonete perfumado seja ainda mais especial. Onde? R. Bartolomeu Dias Loja nº7, Lisboa