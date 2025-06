Saldos de verão estão a chegar à Zara, H&M e Mango. Conheça todas as datas

Já há várias temporadas que a chegada da estação mais quente do ano, a 21 de junho, vem acompanhada dos saldos de verão nos grandes grupos de retalho de moda — uma ideia que, embora ubíqua entre marcas de fast fashion pelo mundo fora, continua a provocar uma certa dissonância nos consumidores habituados ao antigo calendário de descontos.

No grupo Inditex, já há data oficial para os saldos de verão. As marcas espanholas Zara, Massimo Dutti, Lefties, Bershka e Pull&Bear dão arranque aos descontos na próxima semana, a 25 de junho nas lojas online e no dia seguinte, 26, nas lojas físicas.

A também espanhola Mango adianta-se e faz coincidir os descontos com o primeiro dia de verão, 21 de junho, nas lojas físicas e online. E, antes de sairmos do país vizinho, deixamos ainda a data apontada pela Primor: 1 de julho. Ainda no universo da beleza, os saldos da Sephora começam a 12 de julho.

Já a sueca H&M e a portuguesa Parfois apontam os seus saldos para o final de junho, sem data de início exata. A fechar a lista, sabe-se também que os saldos no El Corte Inglés começam a 9 de junho, prolongando-se até 9 de setembro, de acordo com a Marketeer.