Batom vermelho, o método infalível para aplicar a derradeira arma de sedução

O vestido preto está para a elegância como o batom vermelho está para os clássicos da maquilhagem. Sinal de bom gosto, atravessa gerações, marca momentos políticos, invade as prateleiras das lojas de beleza e perdemo-los vezes sem conta nas nossas carteiras. Ter um sempre à mão, é como ter sempre uma arma de sedução pronta a "disparar". Aplicar um batom vermelho é, só por si, um ato de poder feminino.No interior de uma das primeiras boutiques Guerlain em Paris, no número 68 da Avenue des Champs-Élysées, Violette exemplifica-o bem neste tutorial de beleza. A diretora criativa de maquilhagem da Guerlain começa que foi a marca que inventou o famosoe tornou icónico na história da casa francesa. Era feito com manteiga e extrato de toranja. Símbolo de ousadia, o batom em tons de vermelho, na época, ainda era controverso e associado às estrelas de cinema mas também à prostituição. Mas cedo se desvinculou desses rótulos para se tornar num objeto de luxo e de elegância, usado como sinal de bom gosto.Neste tutorial, Violette começa por aplicar o famoso fond de teint da marca, o, no tom natural beige, espalhando-o graciosamente com um pincel. De seguida, espalha o pó iluminador em forma de, no tom médio, apenas em zonas estratégicas. Passa para olhos, fazendo um risco leve com o, um eyeliner castanho glossy, com alta precisão. Por fim, aplica-se "a estrela do espetáculo", o batom Rouge G, no tom Rouge du Tigre , que faz parte da nova coleção de batons da Guerlain, em vermelho, claro, com alta pigmentação e duração de 16 horas. Antes de terminar, revela-nos um truque: porque não aplicar um segundo tom deste batom, para criar um efeito especial? É isso que faz, ao usar o. Porquê? "Penso que será uma bela combinação. Um pouco mais extravagante, ao obter um efeito ombré." O resultado combina na perfeição com o seu top vermelho, durante uma conversa com o realizador Loic Prigent. "Icónico!" afirma, este perante o resultado. Veja o vídeo.