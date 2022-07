Maquilhagem para manter o bronze dourado em dois passos

Num vídeo bem-humorado filmado em conjunto com Loic Prigent, jornalista, num rooftop, Violette começa por aplicar a base Terracotta Joli Teint, no tom natural, nas bochechas e debaixo dos olhos. Depois, aplica o Terracotta Blooming Bee, um edição de verão



criativa de maquilhagem da Guerlain, mostra-nos como fazer uma visual que enaltece o tom moreno em apenas dois passos.Num vídeo bem-humorado filmado em conjunto com Loic Prigent, jornalista, num rooftop, Violette começa por aplicar a base Terracotta Joli Teint, no tom natural, nas bochechas e debaixo dos olhos. Depois, aplica o Terracotta Blooming Bee, um edição de verão deste famoso pó bronzeador , com a abelha em grande destaque, desenhada no produto.Numa rotina de apenas dois passos, estamos prontas para mais um dia na cidade. Uma palavra sobre este visual? Para Prigent, é o "look plenitude!" Veja o tutorial, em vídeo, para recriar em casa.

Ao longo do verão, a pele vai ficando mais morena, mesmo que não cheguemos a ir à praia nem à piscina, tais são os dias de sol que se estendem ao longo de vários meses do ano, em Portugal. Para manter um look bronzeado duradouro e luminoso, Violette, diretora