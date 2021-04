A coleção de maquilhagem mais desejada da estação

Não é ao acaso que a flor que mais simboliza a maison francesa, usada tantas vezes nos mais inusitados conjuntos, seja a camélia. Eram o presente da natureza predileto de Coco Chanel e, juntamente com outras espécies como as peónias, os amores-perfeitos ou mesmo os ântúris, fizeram parte do moodboard que inspirou Lucia Picca a criar a coleção de maquilhagem Les Fleurs de Chanel primavera-verão 2021.

A designer de maquilhagem criativa e de cor global da Chanel desde 2015, foi buscar à mãe natureza os elementos que precisava para ditar a tendência desta primavera no universo da maquilhagem.

Les Fleurs de Chanel primavera-verão 2021 Foto: Chanel

Uma coleção sobretudo quente, pautada por sedosos tons terra, onde o laranja coral é o protagonista, e a delicada cor de pêssego com reflexos dourados sobressai. O rosto quer-se leve e iluminado, numa tez límpida e sem artifícios demais. A suavidade desta coleção evidencia-se tanto na cor como na textura, com um ligeiro bronze acobreado para dar cor à tez, e um vermelho cintilante para dar atitude, expressa através dos lábios e do verniz.

Esta edição encontra-se à venda em chanel.com desde 4 de janeiro.