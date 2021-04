Os truques para fazer um eyeliner geométrico

PASSO A PASSO1. Fazer um traço de eyeliner sobre o olho com o Ombré Creme Stick Golden Brown, esfumando-o enquanto desenha.2. Ainda junto à pestana, fazer um novo traço com eyeliner líquido preto muito fino (em frasco).3. Desenhar o eyeliner com o Mad Eyes Precise Liner.4. Preencher as sobrancelhas com o Mad Eyes Brown Framer na cor 03.Maquilhagem: Sandra LuzProdutos: GuerlainModelo: Adriana Almeida da SilvaVídeo & Edição: Catarina Cruz