Este simples gesto estimula o ponto G e aumenta o prazer

Depois do viral truque da almofada no TikTok, que consistia em levantar ligeiramente o corpo, surgiu agora este novo método com inúmeras opiniões positivas de testemunhas e especialistas.

Nas redes sociais, algumas falam de relações sexuais 1.000 vezes mais intensas, enquanto que outras não relatam qualquer tipo de sentimento especial ou diferente, mas seja qual for o caso, o truque está a chamar a atenção dos mais curiosos.

Alegadamente, apenas basta um pouco de pressão na barriga para aumentar as sensações de prazer e estimular melhor o ponto G, desde o exterior ao interior, durante a penetração com o pénis, brinquedos sexuais ou mesmo os dedos.

Antes de pensar em aplicar este truque é importante saber como estimular o ponto G no interior. Geralmente é recorrente afirmar que esta zona erógena esta localizada a cerca de três centímetros da entrada da vagina. Claramente, isto não é uma regra universal, mais facilmente localiza-se a área pelo tacto, dado que tem uma textura rugosa e fibrosa. Aliás, há ainda quem defenda que este ponto não existe.

A percentagem de mulheres que consegue atingir o orgasmo apenas com a estimulação do ponto G por penetração é relativamente baixa, em comparação com o estímulo conjunto tanto do ponto G com do clitóris. As mulheres têm, no geral, mais facilidade de atingir o orgasmo com o estímulo deste "botãozinho" de prazer, conhecido por clitóris. Possui mais do que 8 mil terminações nervosas, o dobro do que existe na glande do pénis. Apesar deste novo truque, não deixemos de parte o mais importante: esta área pode ser estimulada com brinquedos sexuais ou com a mão, enquanto aplicado o novo método, para maximizar o prazer.

Como aplicar o método de pressão?

Externamente, a área encontra-se na zona inferior da barriga, a cerca de um palmo a partir do umbigo (para baixo), se quisermos ser específicos. Há quem defenda que se deve pressionar ligeiramente a barriga e testar a pressão e a posição da mão até encontrar a postura ideal. "Quando bem feita, uma pressão suave sobre a barriga num determinado local pode aumentar dramaticamente o prazer", diz a terapeuta sexual Carol Queen, citada pela revista Glamour.

Mas atenção: tenha cuidado para não pressionar excessivamente a barriga da sua parceira. Acima de tudo, tenha em mente que esta técnica, como muitas práticas sexuais, não funciona necessariamente para todos, e que os preliminares não devem ser menosprezados.