Os melhores brinquedos sexuais de 2024

indústria global de brinquedos sexuais vale mais de 15 mil milhões de euros por ano e outro estudo recente

apenas 42% se masturbam mais de uma vez por semana e 8% diariamente. Apenas metade alguma vez utilizou brinquedos sexuais ou eróticos, benéficos para o bem-estar íntimo, conforme apurou



Vibrador Kaya Rabbit Vibe Ceris, da PicoBong. Foto: DR

Anel Vibratório Durex Vibrations.

Platanomelón Portugal, chega o Mambo, apetrechado com uma

O sugador Mambo.

Num a compilação feita pela Glamour inglesa, há pelo menos 25 novidades, e no topo da lista, está o Lelo Sona, que recorre a ondas sónicas (e à tecnologia Cruise Control - sim, não é só aplicada aos carros de última geração) para uma estimulação clitoriana intensa, com bateria duradoura e à prova de água (€149).

Estimulador LELO Sona. Foto: DR

Womanizer Premium 2, de sucção clitoriana, recarregável, com tecnologia Smart Silence (€199).



Estimulador Womanizer Premium 2.

O

28,95 no site. Também é à prova de água.

Smile Makers The Surfer Bullet Vibrator.

Dentro das novidades inesperadas, há um dispositivo mãos livres, o Eva II da Dame, do site Cult Beauty, ideal para casais, na tonalidade quartz (rosa pálido), à prova de água, para preliminares, sexo oral e penetração. Também pode ser usado em sessões solo (€152,50).

Eva II da Dame, do site Cult Beauty





A revelação do momento é, porém, o vibrador para mães recentes. O Whisperer Lipstick Vibrator, da Smile Makers, foi pensado para se adaptar ao tecido recém cicatrizado e à sensibilidade aumentada. É feito de silicone flexível para uma sensação suave e foi projetado para ser usado na estimulação do clitóris, com base no feedback de que as mães podem ficar ansiosas com a penetração pouco tempo depois do parto. "A ponta curva abraça perfeitamente o clitóris e estimula a vulva com vibrações discretas", lê-se no website - e custa €40.

Whisperer Lipstick Vibrator, da Smile Makers Foto: DR

Os brinquedos sexuais já aparecem nas secções de self-care das grandes superfícies, e são idos os tempos em que só estavam disponíveis nas muitas vezes rudimentares. Em 2024, há uma série de dispositivos recentes dentro desta categoria. Significa, portanto, que a procura tem vindo a aumentar, embora em Portugal ainda com timidez.Os dados recentes da realidade inglesa comprovam esse crescimento: agarante estímulos externos intensos e internos profundos com um braço flexível, é seguro para o corpo, tem doze modos de vibração, é silencioso e alimentado por bateria (€79, da Wells).A Durex, por exemplo, tem um, que pode ser usado com ou sem preservativo, e garante 20 minutos de prazer para ambos (ronda os €10).Daproporciona uma, sem contacto direto. A sua textura é suave e ultrassedosa, é inteiramente revestido de silicone hipoalergénico de alta qualidade, o que o torna muito fácil de limpar e já ganhou também o IF Design Award (€32,99, um preço imbatível).Nesta seleção feita pela Glamour britânica, consideram-se critérios que incluemSim, estamos num nível tão evoluído que podemos incluir todas estas características, e ainda o preço, pois há opções para todos os orçamentos.- o nome é complexo mas é um vibrador simples, que cumpre a sua função, da Look Fantastic, está na lista dos preferidos, e é um dos mais económicos - custa €