Estes três signos vão ter o pior 2022, segundo a astrologia

Balança Foto: Bastian

Leão

Aquário Foto: Bastian

Ler o horóscopo pode ser tão animador como desmotivante. Se os astros não estiverem a nosso favor, torna-se uma tarefa penosa ao invés de divertida. São, afinal, os planetas que decidem, e cada um deles influencia uma parte da nossa existência. Vénus , e estes são apenas alguns exemplos. Quando os planetas se movem através dos doze signos, assumem as energias associadas a esses signos - Escorpião é misterioso, Carneiro é enérgico, Gémeos é astuto, certo? Na astrologia, tudo funciona de acordo com as posições dos planetas.Por isso, não é de estranhar que alguns astrólogos já tenham determinado como será 2022 para alguns signos. No entanto, saiba que ter o "pior"não tem de significar que tem de ser tudo mau, o tempo todo. Haverá aspectos positivos. Para já, vamos às más notícias.Para, astróloga do Style Caster , garante que será o. A astróloga acredita que Balança tende a esconder os seus sentimentos por detrás de uma 'máscara' de distanciamento e intelectualidade, "mas com Vénus em Capricórnio retrógrado em quadratura ao seu signo até 29 de janeiro, não há nada que possa fazer excepto enfrentar as pessoas e o passado com a honestidade possível. Fingir estar bem já não vai resultar", avisa.Para contrariar esta tendência, os nativos deste signo devem agir de forma muito intencional no momento de dizer a verdade, "porque as suas palavras podem e serão facilmente mal interpretadas". Enquanto o Mercúrio retrógado pode causar problemas maiores no mundo material, o Plutão retrógado é mais subtil e profundo: "é provável que se sinta deslocado e que questione o seu propósito - tente aguentar-se. Tudo passará, e os desafios de 2022 levá-lo-ão à verdade e a um incrível 2023."Também não será um ano risonho para. Será o, avisa Brenna Lilly. "2022 vai dar-lhe a volta, abanar o seu mundo e ensinar-lhe que pode resistir a mais desconforto do que pensa. 2022 vai ser inegavelmente difícil para si, mas não inútil. O seu trabalho é aprender com os aborrecimentos que os astros lhe causarão."Logo após o primeiro ciclo de eclipse de 2022, este signo também terá a infeliz sorte de ser influenciado por Mercúrio retrógado com quadratura ao seu signo de maio a junho. Esta altura do ano em particular é um momento de introspeção e de trabalho interior. Pode e deve, de acordo com a astróloga, aproveitar este tempo para aprender a lidar com o desconforto. "O desconforto do silêncio quando prefere falar de si próprio, o desconforto de estar sozinho e o desconforto de, talvez, estar sem os luxos que toma por garantidos."Por último,será brindado com o. "Com todos os eclipses de 2022 a quadrarem o seu signo e múltiplos retrocessos de Mercúrio a atuar contra si, que tipo de aprendizagem pode tirar de tantos impedimentos? A energia de Aquário é uma bela combinação do impulso de Capricórnio e da intuição de Peixes, por isso, quando este signo é impedido de atingir os seus objetivos, reage de forma agressiva e emocional."É o que pode acontecer com Aquário em 2022. A astróloga recomenda: "use as suas experiências este ano para cultivar uma melhor compreensão das 'lutas' dos outros, e transformar esses sentimentos profundos em boas ações."