Estes 3 signos vão ter a melhor semana de novembro (de 14 a 20)

Na segunda quinzena de novembro, as energias vindas dos astros acalmam um pouco, com o elemento água a dominar a semana de 14 a 20 de novembro, e com o Sol a sair do signo de Escorpião no dia 22. Mas antes disso, o Sol harmoniza-se com Neptuno a 14 - entramos numa época mágica, ideal para recuperar forças, mas que também irá aumentar o nosso sentido de compaixão, empatia e espiritualidade. Ao mesmo tempo, Mercúrio em sextil com Plutão irá criar uma camada intensa de paixão no ar. No dia seguinte, 15, a energia de Vénus e Júpiter será benéfica para a expressão criativa e para o romance, mas também deixa um alerta: cuidado com os ideais de beleza que propomos a nós mesmos. Sejamos realistas.

Caranguejo



Não é de admirar que Caranguejo esteja na lista, dado que é um signo do elemento água. Esta será uma semana com a autoestima e a criatividade em alta para todos os Caranguejos. Além disso, Sol, Mercúrio e Vénus dançam na sua quinta casa, ligada ao romance, prazer e hobbies. Será também uma boa altura para testar a sorte. Confiar na intuição, principalmente na área dos sentimentos, será o caminho a seguir a 20 de novembro.



Escorpião



O início de Sol em Escorpião trouxe desafios complicados, mas agora já podemos relaxar. O Sol em harmonia com Neptuno irá ajudar a controlar o ego e a ter mais compaixão por si mesmo. No que toca a relações e/ou novas oportunidades, há que ter cuidado para não pensarmos demais sobre as mensagens que estamos a receber. Mente clara acima de tudo. A isto, Vénus, Mercúrio e Sol irão unir forças com Júpiter na quinta casa do signo Escorpião, ligada à paixão e à autenticidade, o que adivinha momentos felizes.

Peixes



Se tem estado à espera de um sinal, este é o momento para arriscar, com Sol a iluminar a nona casa do signo Peixes, associada à auto descoberta e expansão. O segredo está em acreditarmos em nós próprios, e tudo dará certo. A 14 de novembro, Mercúrio em sextil com Plutão traduz-se em negócios. Devemos manter o olhar bem firme e não ter receio de fazer perguntas. Até ao final da semana, a intuição de todos os Peixe estará ao rubro, o que tornará mais fácil a adaptação a futuras mudanças, quer seja através de novas propostas de trabalho ou relações amorosas.