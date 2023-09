Os maiores erros que cometemos ao lavar soutiens – e que estão a encurtar-lhes o tempo de vida

É verdade que lavar soutiens na máquina de lavar relaxa os tecidos e encurta a vida destes?

Como primeira camada próxima da nossa pele, os nossos soutiens trabalham arduamente para nos apoiar todos os dias, suportando mais ciclos de desgaste e lavagem do que a nossa roupa exterior, por exemplo. Este uso prolongado contribui naturalmente para o seu eventual desgaste. No entanto, com os devidos cuidados e seguindo algumas dicas simples, mas eficazes, pode prolongar a vida útil dos seus soutiens para que continuem a fornecer-lhe o apoio essencial de que necessita.

Lavar à mão seria a solução, mas para quem prefere por na máquina...existem alguns truques? (colocá-los numa bolsa à parte...lavá-los sempre só com lingerie e não misturar com outras roupas?)

Todos nós temos vidas ocupadas e, por isso, a máquina de lavar roupa pode ser uma opção mais conveniente para lavar os seus soutiens. No entanto, existem algumas dicas úteis que devem ser seguidas para garantir a longevidade dos seus delicados. Comece por utilizar um saco de lingerie - um casulo protetor para os seus soutiens, uma vez que isso evitará que estes se enrosquem noutras peças de vestuário, em especial nos fechos, que podem levar a que fiquem presos ou esticados. A organização da roupa é igualmente importante. Os soutiens devem ser agrupados com peças igualmente delicadas para evitar fricção ou stress durante o ciclo.

Seleccione o ciclo suave na sua máquina de lavar roupa para reduzir o risco de distorção do tecido, o que ajuda a prolongar a vida útil dos elásticos e dos acabamentos delicados. Opte por água fria para evitar o desbotamento da cor e manter a integridade das fibras. A água quente pode provocar a deterioração do tecido ao longo do tempo. A escolha do detergente correto é fundamental. Procure um detergente suave, com pH equilibrado e sem sulfatos. Os produtos químicos agressivos podem enfraquecer as fibras e acelerar o desgaste. Após a lavagem, a secagem ao ar livre é a melhor opção. Evite torcer os soutiens, pois isso pode esticar as fibras elásticas. Coloque-os sobre uma toalha limpa e seca, remodele as copas e as alças e deixe que a gravidade faça o resto.

Que tipo de programa usar para os lavar? Água fria ou quente?

Nós dizemos sempre para "manter a água fria". Os programas de água fria preservam a cor e as formas da sua lingerie muito melhor do que os ciclos de água quente.

Que tipo de detergente devemos usar?

Deixe de lado os detergentes pesados e opte por um detergente suave, sem sulfatos, que dará aos seus soutiens o toque delicado que merecem.

Após a lavagem, como secar? Melhor ao ar? Existe alguma maneira mais correta de prender um soutien à corda da roupa?

Após a lavagem, a secagem ao ar é a melhor opção. Evite torcer os soutiens, pois isso pode esticar as fibras elásticas. Coloque-os sobre uma toalha limpa e seca, reajuste as copas e as alças e deixe que a gravidade faça o resto. Evite o estendal, se puder; pendurar os soutiens pela abertura central pode levar ao estiramento, alterando potencialmente o ajuste.

Com que frequência devemos lavar os soutiens?

Menos é mais. Três a quatro utilizações antes de uma lavagem é a regra de ouro, a menos que esteja a lavar o seu soutien de desporto e a fazer muito exercício, o que exigirá uma lavagem mais regular.

Qual a longevidade média de um soutien?

Recomendamos sempre a compra de qualidade em primeiro lugar, uma vez que um soutien bem feito e de boa qualidade não só lava melhor, como também dura mais tempo e contribui para uma forma mais sustentável de fazer compras, reduzindo a necessidade de substituições regulares. Se usado regularmente, um soutien bem feito e de boa qualidade pode durar entre nove e 12 meses, mas se adotar as instruções corretas de lavagem e conservação, pode certamente prolongar significativamente a sua vida útil.