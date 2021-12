Uma arquiteta italiana em Lisboa

Apesar de representar a terceira geração de arquitetos na sua família e de ter crescido num ambiente criativo, a italiana Camilla Degli Esposti diz que tornar-se designer de interiores não foi um caminho fácil nem particularmente direto. "Lembro-me que o meu pai me dava plantas térreas para desenhar quando eu nem sequer sabia escrever, era o quanto ele queria que eu fosse arquiteta por tradição" afirma, em entrevista à Máxima.

Lapa. Foto: DR

À frente do studio Deckora Design, um estúdio que combina arquitetura e design de interiores, formou-se no Politecnico di Milano, em Milão, sua cidade natal, e mudou-se para Nova Iorque para fazer um estágio com o reputado arquiteto Peter Eisenman. "Mais tarde mudei-me para Londres onde, após completar o meu mestrado e passar alguns anos a trabalhar em empresas de grande dimensão como Wilkinson Eyre, decidi finalmente abraçar a minha paixão por interiores e em 2017 abrir a Deckora Design." Nessa altura, o primeiro desafio foi um showroom para mobiliário de luxo no bairro londrino de Belgravia. "O espaço locauzava-se num edifício com teto pintado, e a iluminação foi certamente um desafio. Logo a seguir fui convidada para remodelar uma penthouse no centro principal de Londres e o resto é história."

Lisboa, onde hoje vive, é a cidade natal do marido de Camilla, e na pandemia pareceu-lhes "um abrigo mais seguro em tempos tão imprevisíveis." Gradualmente, apaixonou-se pela cidade e decidiu que esta se tornaria a sua casa para os próximos anos.

Este estúdio, baseado precisamente em Lisboa, oferece uma intervenção 360°. "Primeiro desenvolvemos o esquema arquitetónico e a configuração espacial. Numa fase posterior, concentramo-nos em mobiliário, acessórios e detalhes" conta, comparando o processo a uma orquestra. "Existe uma hierarquia bastante rígida a respeitar de modo a obter uma verdadeira obra de arte. Contudo, há sempre um lado intuitivo e mais empírico em cada obra de arte processo. Por exemplo, a moda, a arte, o cinema e especialmente as viagens são grandes fontes de inspiração para mim."

Entre os vários projetos que fez, uma residência de 600 metros quadrados criou na África do Sul em 2018 tem um lugar particular no seu coração. "A propriedade estava localizada na zona de Stellenbosch, no meio das vinhas. Neste caso, a pressão de criar um espaço tão único fez-nos superar as expectativas do cliente. O resultado foi uma arquitetura articulada em profunda ligação com o meio envolvente."

Ivens.

Afirma não ter um estilo pré-definido. "Personalizamos ambientes específicos explorando diferentes materiais, misturando cores, texturas, e padrões. O fio comum do nosso trabalho é a atenção minuciosa aos detalhes" explica. "Cada projeto conta uma história, evoca estados de espírito e uma certa atmosfera. Ser um designer de interiores com formação em arquitetura permite-me ser arrojada, desafiando conceitos e realçando o potencial de cada espaço."

Já em Portugal, o restaurante Yakuza, do chef Olivier, foi o seu primeiro projeto comercial. "Marcou um momento importante e emocionante na minha carreira. "Ajudámos a dar forma a um requintado ambiente [tornando-o] ainda mais excêntrico com detalhes de nogueira, superfícies de pedra polida e murais pintados à mão. Os desafios eram múltiplos: desde a falta de luz natural do espaço existente, até à reinterpretação do conceito original", confessa. "O resultado final foi um interior acolhedor mas sedutor onde acessórios escuros, mobiliário à medida e iluminação quente contribuem para uma experiência verdadeiramente única para os visitantes."

Yakuza

Pelo caminho, lançou a sua coleção, a Olympus, já que cria quase sempre peças de assinatura em todos os projetos. "Este ano, decidi lançar uma linha de edição limitada de 10 objetos feitos à mão que sintetizam a nossa mais recente pesquisa de design. A coleção Olympus caracteriza-se pela utilização de geometrias fortes e por uma combinação de pedras semi-preciosas, metais e madeiras. Estas peças statement foram concebidas para qualquer pessoa que quer acrescentar carisma e um sotaque elegante aos seus interiores. Candeeiros de parede, toucadores, cinzeiros ou aparadores são algumas das peças.

Aparador Athena Foto: Aparador Athena

Toucador Aphrodite

Sobre o design português, afirma que estão sempre abertos, como studio, a novas parcerias e colaborações. "Atualmente estamos em vias de construir relações duradouras com fornecedores selecionados, principalmente no Norte do país. Portugal tem uma indústria de mobiliário muito diferente quando comparada com a Itália ou o Reino Unido. Os principais pontos fortes são os custos de produção competitivos e a possibilidade de personalizar verdadeiramente qualquer coisa - que no setor da hotelaria são vantagens fundamentais para os nossos projetos.

Candeeiro de parede Aether