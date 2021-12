Antologia da CIN. A coleção inspirada na história de arte na arquitectura e nas artes decorativas

A nova coleção Antologia, da CIN, é uma ode ao património cromático da marca e à herança das várias disciplinas artísticas da história da arte e das artes decorativas. Com uma paleta diversificada, as 126 tonalidades encontram-se espalhadas por nove coleções, que variam entre tons luminosos, neutros e apagados e outros mais intensos e escuros, ideais para todas as divisões da casa.

Coleção Antologia - Ultramarino Foto: CIN

"Cada uma das cores da colecção Antologia estabelece uma ligação com um determinado imaginário, seja a mitologia grega, a pintura impressionista, a arquitetura renascentista, a ourivesaria modernista, decoração barroca ou a poesia romântica. Nesta colecção existem ainda referências com sotaque português, numa homenagem evidente às origens da CIN, que se materializam numa selecção de cores resgatadas de arquivos históricos da marca", explica em comunicado Céline de Azevedo, colour designer da CIN.

Coleção Antologia - Maresia Foto: CIN

"Este projeto é o resultado de anos de pesquisa e de desenvolvimento que culminam num projeto icónico para a marca CIN. Mais do que cor, a nova colecção CIN Antologia oferece inspiração, requinte e história a cada lugar", acrescenta Liliana Leis Soares, diretora-adjunta de marketing da marca.

Coleção Antologia Foto: CIN

A nova coleção apresenta-se sob a forma de catálogo, disponível em seis lojas físicas (Porto, Lisboa e Algarve) e na loja online.