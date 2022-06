Uma ceramista francesa em Lisboa

Vem de França, e há uns anos decidiu instalar uma residência artística na Junqueira, num edifício que estava desocupado. Pelas várias salas do atelier, vemos obras de artes de Stéphane Mulliez, de pinturas a stencils, a colagens ou peças de cerâmica. São estas últimas que nos chamam à atenção quando chegamos ao seu próprio mini atelier, repleto de chapas e moldes, como peças inacabadas e coleções terminadas. "Eu tive a oportunidade de beneficiar de uma formação na escola de arte BRASSART, em Bourdeaux, e durante essa formação fazíamos escultura e modelagem. Hoje trabalho com vários moldes, a modelagem foi a minha primeira abordagem à cerâmica", conta-nos.

Cerâmicas de Stéphane Mulliez. Foto: @stephanemulliez

"A paixão que me inspira para fazer este meu trabalho é a descoberta de pequenas placas de metal que se encontram na Grécia ortodoxa, que reproduzem os símbolos do quotidiano. Faço uma estampa do material, e desenvolvo-a a partir daí", conta. "Esses pequenos símbolos são símbolo da mulher, pode ser um coração, por exemplo." Veja o vídeo.

Cerâmicas de Stéphane Mulliez. Foto: @stephanemulliez

Créditos



Vídeo e edição: Mariana Margarido

Agradecimentos: La Junqueira Residency