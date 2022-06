Zara Home lança coleção com Vincent Van Duysen

É um novo e ambicioso capítulo para a Zara Home, aquele que se assinala com a chegada de uma colaboração com tudo para ser memorável. A marca de decoração do grupo Inditex desafiou o arquiteto e designer Vincent Van Duysen a refletir sobre os seus 30 anos de carreira numa coleção de mobiliário que chega às lojas esta quinta, 30. O designer estudou minuciosamente os seus arquivos e revisita agora algumas das suas peças e estilos mais icónicos.

A gama de sofás evoca os sofás e as poltronas tipicamente britânicas. Estão disponíveis numa combinação de tecidos como linho, algodão e bouclé Foto: Zara Home

A chaise lounge apresenta um jogo de texturas formado pela trama de couro, a estrutura de carvalho e as almofadas Foto: Zara Home

A parceria, que se prevê permanente, contará com dois lançamentos por ano e resulta da fusão do ADN do designer belga - bastante apreciado por Kim Kardashian e Kanye West - com a filosofia da Zara Home.



Assim, a primeira parte da coleção foca-se na sala de estar e reúne peças fabricadas com matérias-primas cuidadosamente selecionadas - carvalho maciço, freixo, pedra calcária de Campaspero e couro - texturas requintadas e acabamentos intemporais. Em oposição à cultura descartável, todos os produtos foram concebidos para resistirem à passagem do tempo e para ser compatíveis com futuras coleções e diversos estilos de decoração. Para Van Duysen, o design deveria transmitir ao espaço uma sensação de serenidade, sem definir o estilo da área, mas complementando-o.

Os bancos são peças muito versáteis que podem ser usadas em muitos contextos Foto: Zara Home

"Assemelha-se a um regresso a casa – as dimensões, os aspetos sensoriais, o look and feel, tudo reflete o meu trabalho," explica o arquiteto em comunicado. Cada peça tem a capacidade de habitar o interior de qualquer casa, independentemente dos metros quadrados ou localização.

Marcada por um design simples com formas arcaicas, a peça dirige a atenção do espetador para a marcenaria e a beleza dos materiais Foto: Zara Home

Modelo de secretária visto frequentemente nos trabalhos de Van Duysen Foto: Zara Home

Zara Home + by Vincent Van Duysen inclui poltronas, love seats, sofás de dois e três lugares, mesas de centro, mesas de apoio, secretárias, cadeiras, tapetes tecidos na Índia, candeeiros de mesa e vários acessórios. A coleção estará disponível no site e em lojas selecionadas a 30 de junho.