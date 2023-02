Os signos que vão amar e odiar o Dia dos Namorados

O Sol em conjunção ao Saturno pode levar à formalização de relações e, pode significar um anel de noivado para alguns, neste Dia dos Namorados.

O terceiro decanato de Peixes vai encarnar o espírito de São Valentim. Da roupa à música ao jantar, nada vai ser deixado ao acaso. Este signo leva a prenda da caixa de bombons em forma de coração.

Os sagitarianos do primeiro decanato podem ter sorte neste dia e ter uma mini-aventura com alguém com que tenham já faísca! Saindo completamente da rotina das celebrações do Dia de São Valentim, ir passear à noite para o meio da natureza, subir a uma árvore ou ver o pôr-do-sol, são boas apostas. O do último decanato, porém, pode estar demasiado confuso para declarações.

Carneiros do primeiro decanato podem ter um dia difícil no trabalho, mas depois, ao final do dia, o amor vai aconchegar. Os touros estão com uma vida tão desassossegada que é possível que não reúnam as condições ideais para estarem completamente disponíveis para o Sol das suas vidas, no entanto o do terceiro decanato vai arranjar maneira de provar o seu amor, mesmo que seja a cozinhar o prato favorito do seu mais que tudo e terá o romantismo a seu favor: rosas e jantar à luz das velas, música a soar.

Gémeos do terceiro decanato pode sentir desilusão neste dia: esperar mais do que recebe. Leão do terceiro decanato não estará no seu momento mais radiante. Pijama, cobertor e a ver um filme para esquecer o dia difícil que teve. Este está nos complicados.

Longe dos extremos, temos os signos que estarão no "assim-assim". Osde suas vidas ou então vão estar com uma enxaqueca a comer chocolates. Já os. O outro até se pode esforçar para ter tudo impecável que este Balança poderá sentir… hum não é bem isto, mas tudo bem! Para os balanças está sempre tudo bem, pelo menos na aparência. Finalmente o Escorpião não está mesmo nada para aí virado: dia do quê? O do terceiro decanato terá tudo para espalhar amor por todos e fazer do dia um dia especial para os mais esquecidos.Veja o vídeo.