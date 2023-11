Quer fazer parte de um espetáculo sobre feminismo?

A open call Feminismo(s) – Instrumentos para uma nova democracia integra-se no leque de atividades do processo de investigação para a criação do segundo espetáculo da Trilogia da Teoria do Pessimismo – o primeiro, Aquário, focava-se na reflexão sobre as ameaças à democracia. A história passava-se num futuro distópico, onde a erupção do super-vulcão Yellowstone ameaçava a extinção da humanidade. Tendo como protagonista um Aquário que fazia uma espécie de diálise do oxigénio, este espetáculo provocava reflexões sobre poder, controlo e sobrevivência num mundo à beira do fim.



O novo capítulo, que inclui este laboratório de ideias e open call, pretende promover uma reflexão ativa sobre a utilização do Feminismo Interseccional como instrumento de mudança na vida quotidiana de todas as mulheres. E encorajar mulheres a explorar diversas linguagens (performance, som, cinema e palavra) para expressar e compartilhar as suas perspectivas, tendo como tópico de discussão: diversidade, contraceção, opressão de género, violência e assédio e até a desigualdade salarial.

A Mescla Criativa, produtora da organização, convida, assim, os interessados a submeterem uma carta de apresentação / nota biográfica até 250 palavras e um texto original que seja um "grito" sobre o nível de opressão e silenciamento que se sentem sujeitas no dia-a-dia. É de realçar que são aceites textos em qualquer língua, mas recomenda-se a portuguesa.

O opan call tem as submissões abertas até ao dia 20 de novembro, para teoriadopessimismo.mescla@gmail.com. As pessoas selecionadas serão conhecidas até ao dia 25, podendo depois participar na experiência Feminismo(s) – Instrumentos para uma nova democracia, que decorrerá entre o dia 30 de novembro e 3 de dezembro no Palácio Gama Lobo, em Loulé.