Passatempo. Ganhe umas férias no valor de €750 euros

Se chegou a este artigo, significa que terá uma Máxima nas suas mãos (se não tem, precisa de um exemplar para responder a este desafio). Há um prémio especial para o leitor que tiver a melhor perspicácia (e algum talento): uma Azur Box da Relais & Châteaux, no valor de €750 para usufruir dentro ou fora do País.



A Azur Box faz parte da reformulação feita pela Relais & Châteaux ao seu modelo de oferta de presentes com o lançamento de uma nova gama de vouchers e gift boxes. "Imaginemos o aroma do iodo nas dunas à beira-mar, a fragrância do eucalipto nos jardins ou o céu azul que nos remetem, instantaneamente, para as férias. Tudo isto serviu de inspiração para os nomes evocativos das sete novas gift boxes da Relais & Châteaux: Dune, Rose, Azur, Jade, Terracotta, Eucalyptus e Horizon", explica a associação. Assim nasce uma panóplia de pacotes-oferta multitemáticos, que podem ser adaptados a qualquer ocasião, dando aos destinatários uma grande liberdade na escolha da respetiva experiência. Desde estadias de luxo a tratamentos de spa ou jantares gourmet, cada envelope é um convite à evasão, com orçamentos entre €350 e €2.450.

Máxima. Foto: DR





Fora de Portugal, há destinos como o Hôtel de Pavie, Gironde, Saint-Emilion, em França (estadia de uma noite com pequeno-almoço e jantar no restaurante gourmet); ou Thornbury Castle, Somerset, no Reino Unido (estadia de uma noite em suíte, pequeno-almoço e jantar no restaurante gourmet), ou até no Canadá, no Manoir Hovey, Quebeque, North Hatley (estadia de uma noite com pequeno­-almoço na época baixa, almoço no restaurante Le Tap Room).

Como participar?

Para participar, tem de indicar o título do artigo na revista junto do qual consta este passatempo e ainda enviar-nos uma frase inspiradora sobre a Máxima que está nas bancas, até 500 caracteres, para redaccao@maxima.cofina.pt até 15 de dezembro. O vencedor receberá em casa o voucher com o prémio e pode depois ir ao site da Relais & Châteaux e escolher a experiência Azur da sua preferência.