Regresso ao futuro. A moda que celebra mais de três décadas de criatividade

Fala com um entusiasmo transbordante sobre a moda, o espetáculo e sobre a sua carreira de meio século, que pulverizou os limites de género na indumentária ocidental. Jean-Paul Gaultier falou com a Máxima a propósito da estreia no nosso país do musical que conta a sua vida, Fashion Freak Show, mas a conversa foi muito além disso.