Está entre estes três signos? Prepare-se para ficar noiva em 2022

O casamento não será um compromisso para todos. Mas para muitos é um passo importante que envolve ligar-se romantica, espiritual e financeiramente com outra pessoa.Como sabemos, a astrologia defende que os planetas têm muito a ver com o que acontece nas nossas vidas amorosas - e o noivado não é excepção. "A nossa Vénus natal mostra-nos como tratamos os outros e a nós próprios quando estamos apaixonados, Mercúrio instrui a forma como comunicamos (que é a chave para qualquer relação saudável), Júpiter guia a nossa sorte (ou a falta dela)" afirma Brenna Lilly, astróloga do Style Caster, num artigo que revela quais os signos mais propensos a ficar noivos em 2022 . "Quando se trata de qualquer decisão a longo prazo, o trânsito por Saturno é um dos planetas mais importantes a ter em conta". Assim, Saturno será particularmente impactante para três signos específicos do zodíaco em 2022, "ajudando-os a lançar as bases para o próximo capítulo das suas vidas."Começamos por, que terá um ano desafiante. "Abrace a sensação de conforto e força que vem de Saturno, estabilizando as suas escolhas de vida" avisa a astróloga, que afirma que mesmo que alguns nativos deste signo estejam solteiros pode haver uma forte probabilidade de ficarem noivos.também faz parte desta lista. "Há algumas boas vibrações vindas de Saturno, que lhe darão a força necessária para assumir o compromisso." Mas não se espere um pedido tradicional de casamento por parte de Sagitário, porque o convencional nada tem a ver com este signo. Vai ser, certamente, um pedido inusitado.Emboraesteja entre os três signos que vão ter um 2022 mais difícil , há uma hipótese de ser proposto ou de ser o único a propor casamento. "Enquanto alguns dos planetas estão alinhados contra si, pode experimentar um pouco do poder de orientação de Saturno, uma vez que ele é "trino" (ou seja, no mesmo elemento que) o seu signo durante todo o ano.