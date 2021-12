Carneiro. Todas as previsões astrológicas para 2022

Sol em Carneiro

Para as Carneiras o ano será de novos inícios, já há sementes a germinar, colocadas na terra o ano passado, e este será o ano de se desenvolverem.

Saturno em Aquário pode trazer oportunidades profissionais. A sua mente está com energia e criatividade e por isso os golpes de sorte estão favorecidos. 22 pode ser um ano em que o seu desenvolvimento pessoal vai ser uma prioridade. Astrologia, coaching ou terapia poderão estar nos seus interesses pois quer libertar-se daquilo que a prende.

Em maio, com Júpiter a entrar em Carneiro terá alguns meses com mais energia e fé do que nunca, mas cuidado porque também estará mais impulsiva do que nunca. Tenderá a agir com demasiada confiança.

No amor e na amizade poderá começar relacionamentos com pessoas deveras diferentes e irreverentes que poderão mostrar-lhe novos valores e caminhos. Será uma fase de exploração e aventura, dado a viagens impulsivas.

Mantra para as carneiras: Sigo a minha força vital com toda a minha fúria de viver, mas escuto o que o outro tem para me dizer.