Estes 3 signos vão ter a melhor semana de outubro (entre 24 e 30)

Estamos cada vez mais perto da semana mais esotérica do ano, a 31 de outubro (Halloween), mas antes disso teremos um, a 25 de outubro de 2022. Trata-se de um fenómeno muito intenso a nível energético que pode afetar certos signos do Zodíaco de diferentes formas, umas piores que outras, e ao longo de vários dias.No geral, a Lua irá unir forças com Mercúrio em Balança no dia 24, o que tornará mais fácil a comunicação e o processamento de emoções, enquanto o 25 será um momento de forte introspeção. No dia seguinte, 26, Mercúrio com Marte em Gémeos incentivar-nos-á a transmitir aquilo que pensamos de forma clara e precisa, de modo a não deixarmos nada por dizer. Júpiter regressa a Peixes a 28, um sinal para seguirmos os nossos sonhos. Claro que as reações de cada pessoa ao pós-eclipse irão depender do seu signo.serão os mais sortudos.

Caranguejo



A introspeção não é um problema para os Caranguejos, mas esta semana será de especial interesse no que toca ao assunto, uma vez que a Lua irá juntar-se a Mercúrio na quarta casa do signo (muito emocional) a 24, e o eclipse solar irá acontecer a 25 de outubro na quinta casa, associada ao coração. A semana de 24 a 30 será a ideal para darmos aquele passo arrojado em que pensamos há meses, mas que ainda não ganhámos coragem para o fazer. É tempo de transcender as nossas limitações em termos românticos e criativos.



Escorpião



O eclipse solar de outubro trará força renovada aos de signo Escorpião, com mudanças a acontecer tanto no interior, como à sua volta. Entre 24 e 30, o caminho para o sucesso estará completamente livre e sem obstáculos. Basta apenas manter a mente aberta, uma vez que Júpiter volta a entrar em Peixes a 28 de outubro, ficando assim na quinta casa de Escorpião, celebrando a paixão e a expressão criativa.

A comunicação será essencial para estes aquáticos durante a semana de 24 a 30 de outubro, especialmente no que toca às suas crenças e filosofias. Relativamente a negócios ou novos investimentos, o eclipse solar em Escorpião dará a Peixes aquele empurrãozinho necessário para se aventurar pelo desconhecido. Poderão ter dúvidas quanto à sua fé, mas tudo voltará a equilibrar-se a 28 de outubro, com Júpiter de volta ao signo de Peixes, permitindo a expansão de horizontes e diferentes visões.