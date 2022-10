Horóscopo novembro: Gémeos, Balança e Aquário

Gémeos

Gémeos Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

Está num processo de eliminação daquilo que ao nível mental é realmente importante para si neste momento. Poderá sentir que tem o saco demasiado cheio.

Os últimos dez dias do mês, apanhando a Lua cheia em Sagitário a 23, vão ser de experiências com muita liberdade e conhecimento. Essas experiências podem chegar através de pessoas que representam expansão e liberdade. Num ponto de vista mais negativo, cuidado com exageros e mentiras nas suas relações.

As suas amizades podem estar evidenciadas este mês, providenciando experiências que vão acabar por ter um significado especial na sua vida, mesmo sem estar à espera. Nos últimos três dias do mês pode descobrir um interesse que tenha uma nova importância para si e que se pode desenvolver em algo mais.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Pode sentir forte perturbação na primeira quinzena do mês. Situações emocionais podem estar a gerar muita ansiedade e a fazer repensar alguns dos padrões que tem e que a promovem, e algumas situações relacionais e financeiras podem estar a agitar as águas.

Na segunda quinzena, parece haver uma libertação de muita da ansiedade e medo que na primeira quinzena se fazem sentir. Em termos profissionais está a tentar expressar os seus recursos no mundo de forma a haver sucesso e entendimento global. Use a sua individualidade e criatividade.

A Lua nova a 23 no signo de Sagitário irá ser um convite para largar as preocupações e viver mais o momento, assim como descansar a aproveitar a liberdade da natureza ou o som do mar.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Este é o momento para estabelecer grandes metas. A sua capacidade competitiva está nos picos, tanto que deve ter cuidado com lesões por acidente ou por exercício físico. No entanto, a boa aplicação desta energia pode trazer-lhe resultados positivos sensivelmente a partir de março: o momento de ação é agora, os resultados virão mais tarde.

O eclipse lunar a 8 pode trazer-lhe revelações interessantes e surpresas que de alguma forma podem mudar as suas ideias relativamente a investimentos financeiros que tenha em mente. Pode haver uma mudança de direção também nos relacionamentos íntimos.

Nas comunicações com os outros, esclareça aquilo que para si é óbvio. Pode estar a perceber com pouca clareza uma situação importante relativa à vida profissional ou relações. Gaste a sua energia mental com exercício físico intenso, está numa fase mais acelerada do que é habitual. Através do libertar dessa energia mental pode sentir-se melhor que nunca.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Pode haver uma sensação de terramoto e de ter de se adaptar a diferentes situações que ocorrem na sua vida profissional. O eclipse total da Lua a 8 no signo de Touro pode trazer a urgência de se recentrar nas suas próprias necessidades emocionais no contexto relacional. Conversas importantes podem acontecer.

A Lua cheia a 23 no signo de Sagitário traz esperança e otimismo nas relações, podendo querer fazer uma viagem para sair do meio habitual e para ter um pouco de expansão e diversidade na sua vida.

Profissionalmente, há um espírito de iniciante. As sementes estão a germinar, é uma época de atenção ao detalhe e de receber informação sobre os processos a seguir e a cultivar.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Confie que está no caminho certo e a trilhar as histórias que deve trilhar. Está a cultivar uma nova fase na sua vida e apesar de parecer que tudo está a ser confuso, na verdade, tudo está a acontecer como é suposto.

Nas relações íntimas, ao nível emocional, pode sentir algum bloqueio ao manifestar as suas necessidades. Se puxar a conversa sobre o que o outro precisa pode arranjar espaço para dizer o que para si está em falta.

É possível que as suas relações tragam alguma dor à superfície. Sítios onde o outro ou você não estiveram à altura do esperado, e isso de repente é dito. As expetativas por vezes são elevadas e há um sentimento de solidão mesmo na relação. Pode, também, tomar consciência das situações onde perde a capacidade de aceder ao que quer em prol da vontade do outro. É tempo de curar essas dinâmicas. O eclipse lunar em Touro a 8 de novembro vai trazer esses temas à flor da pele.

A segunda quinzena trará mais leveza. Sentirá que precisa de uma pausa fora da rotina habitual para descansar a cabeça.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Muitas ideias para pôr em prática, mas também pouca clareza. Há a necessidade de desacelerar. Apesar da entropia, poderá dar por si a ter sucesso nas suas iniciativas. O caminho é novo, com desafios, mas vai conseguir.

As relações podem ser uma fonte de desilusão. Poderá questionar-se sobre a natureza do ser humano e o porquê da dificuldade de união e harmonia. Aceitar a realidade da imperfeição é o caminho e fazer perguntas que ajudem a entender de onde o outro vem pode ser favorável a um entendimento entre diferentes partes, onde a confusão possa estar instalada.

Começa a sentir vontade de mudar a sua vida. Sente que há outros chapéus a experimentar que não este que está a usar de momento. Na segunda quinzena do mês sentirá o espírito mais leve, alguma viagem poderá ajudar a um maior sentimento de criatividade.

Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de janeiro

A vida está a deixar-lhe o convite para que abandone o controlo mental. Para que inicie uma nova forma de estar no seu caminho, com maior flexibilidade. Encontrar quietude interna parece ser importante para estabilizar e é isso que deve priorizar.

Na vida íntima, pode estar a enfrentar mudanças no estatuto das suas relações. A intensidade emocional é algo que causa rejeição da sua parte. Tenha calma e paciência, no sentido de entender a intensidade do outro. Profissionalmente a vida financeira pode revelar algumas surpresas inesperadas.

A Lua nova a 23 em Sagitário poderá trazer um apaziguar, novos valores vencem e talvez a separação seja a resposta, ou talvez ambas as partes consigam aderir a novos valores. Profissionalmente, sente que tem de dançar ao som da música de outra pessoa e isso pode ser frustrante, treine o espírito de adaptação e valorize as ideias dos outros.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

A realidade emocional pode estar a ser sentida como estando cheia de obstáculos. Demasiado peso, demasiada intensidade e demasiada necessidade de esclarecimento para que se consiga chegar a um acordo.

Na vida profissional pode haver uma sensação de "vou ou fico?". Quer fazer algo que lhe dê um sentimento de propósito e alegria no coração. A cura está em aceder ao instinto e por isso tudo aquilo que ajudar a sair do raciocínio vai ser uma boa ferramenta para encontrar o caminho do coração.

O eclipse lunar em Touro a 8 vai atingir-lhe em cheio na questão financeira e profissional. Precisa urgentemente de estabilidade e de fazer render os seus talentos no mundo. Ao mesmo tempo precisa de arranjar uma solidez e estabilidade interna para que consiga ter um oásis de paz dentro de si. No final do mês poderá ter algumas luzes poderosas.

3º decanato - 10 a 19 de fevereiro

Tantas ideias e poucas mãos. Tanto conhecimento e pouco tempo para o estudar e aplicar e muita vontade de o fazer! Pode sentir que está tudo a acontecer ao mesmo tempo e isso dá-lhe, por um lado, frenesim e, por outro, frustração e cansaço porque o tempo foge.

Tem os olhos postos no futuro de longo alcance e pode dar por si a sonhar com esse futuro. Escreva os seus sonhos e projetos e durma com eles na mesa de cabeceira. Passinho a passinho se alcançam os sonhos distantes.

No final do mês pode cruzar-se com pessoas muito fora da caixa que lhe podem trazer informações relevantes. Quem sabe seja numa viagem? Pode sentir motivação para viajar por diferentes culturas.