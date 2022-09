Horóscopo outubro: Touro, Virgem e Capricórnio

Touro

Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

Do que é que eu preciso? Do que é que o meu/minha parceiro/a precisa? Como é que consigo equilibrar as minhas relações e fazer entender ao outro a minha visão? Estas poderão ser algumas das questões vivas neste mês. A última semana do mês poderá ser de grande intimidade. O eclipse solar a 25 de outubro no signo de Escorpião vai ser revelador na sua intimidade, haverá mudanças.

Profissionalmente, os novos desafios que enfrenta estão a exigir de si enorme flexibilidade e por isso pode sentir preguiça, resistência e só lhe apetecer adiar. Diferentes ideias entre si e as pessoas com que trabalha podem também gerar alguma frustração. Tente perceber o ponto de vista do outro.

Lembre-se de usar o exercício físico não só para queimar calorias, mas para queimar algum do stress e da frustração que podem surgir nesta fase exigente.

2º decanato - 1 a 10 de maio

É tempo de pôr em prática novos valores nas suas relações e abandonar antigos hábitos que considera nefastos. É difícil pôr em prática as suas resoluções para este novo ciclo, mas quer mesmo realizar mudanças. No início do mês poderá ser necessário escutar bem as pessoas com quem se relaciona de forma a perceber o que precisam, poderá ter de prestar apoio de alguma forma.

Profissionalmente, pode estar em crise com os valores do grupo onde se insere ou até mesmo com a instabilidade social do momento. Quer estar à altura da capacidade de assumir responsabilidade por novas formas de liderar, agir e pensar, mas não sente que seja fácil por ser tão difícil de o fazer de forma assertiva e ponderada. O eclipse solar em Escorpião, no dia 25, vai mostrar-lhe algo que lhe estava a escapar e que poderá mudar a perceção da sua vida profissional e/ou amorosa.

Neste mês será necessário manter a ansiedade debaixo de olho. Técnicas de focalização, exercício físico e conversas a fio com pessoas da sua intimidade poderão ser de grande ajuda.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Pode estar a reconhecer qual é que é a sua função social. Pode sentir que por acaso do destino encontrou algo que ressoa consigo e por isso é altura de seguir o "chamamento" e aprofundar essa área, tornando-se melhor e melhor. Este é aquele tempo em que alguns dos seus sonhos se realizam, mas mantenha os pés no chão, porque onde há sonho, há desilusão.

Está num capítulo final dos últimos três anos e por isso há espaço para a criação de novos projetos. Antes do novo há, normalmente, uma sensação de vazio - não se assuste. A partir do dia 8 pode sentir uma aceleração em alguns campos da sua vida como se desse um pulo em alguma área onde se estava a sentir mais limitado/a.

A lua cheia a 9 no signo de Carneiro pode trazer algumas dores individuais à superfície e pode sentir desejo de partilhar essas emoções mais antigas com alguém. O eclipse solar em Escorpião a 25 vai trazer-lhe uma enorme clareza em relação à sua própria natureza, como se visse o seu reflexo num lago calmo.



Virgem

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Há mudanças a fazer no seu ambiente e novas regras que quer implantar, seja em sua casa, seja no trabalho, seja na sua própria autodisciplina, e que sente que são mesmo necessárias, apesar do esforço de regulação necessário.

Financeiramente há condições para fazer um bom negócio. Se tem como hobby pôr as mãos na terra também será um mês em que terá enorme prazer em dedicar-se a essa tarefa ou até optar por estar mais tempo no meio da natureza.

Na sua vida profissional e nas suas relações íntimas o foco continua a ser a harmonia.Quer acima de tudo o equilíbrio, e faz uma recusa afincada em sair desse ponto delicado de harmonia. Está a dar-lhe algum prazer aperceber-se das diferenças entre a sua forma de pensar e a dos outros. Profissionalmente poderá ter boas ideias. Deve aproveitá-las, senão agora, no futuro, escreva-as para não se esquecer.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

O foco está em voltar à linha. Os planos de exercício físico e de dieta estão em marcha e quer encher-se de saúde e não apenas de trabalho. Boa decisão.

As relações têm boas perspetivas num momento em que se sente na linha e com motivação para as próximas etapas. A sua visão de futuro tem estado luminosa e com boas perspetivas e assim pretende continuar.

Na vida profissional há novos desafios que sabe à partida serem "puxados". Precisa de se preparar para estar à altura de algo que sente como completamente novo. A sua criatividade está adequada, sente apenas que não tem a liberdade e o tempo que gostaria. Na lua cheia, a 9, pode sentir que um aspirador lhe sugou a sua energia, como se um tufão tivesse passado. Será um dia para tratar de si, se puder fazer o que mais gosta será o ideal.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

As suas ideias têm estado no centro das atenções, e não está a adorar tanta responsabilidade, pois o peso nos ombros não promove bem-estar e descanso e sabe que se trata apenas do início de uma fase longa. Saiba escolher o que é prioridade.

Na intimidade sente que a outra pessoa nem sempre é clara. As falhas de comunicação podem estar presentes por sentir que se relaciona com alguém que dá pistas e não diz as coisas diretamente. Para si, isso pode ser confuso. O eclipse solar em Escorpião a 25 pode trazer alguns esclarecimentos necessários.

Pode estar num ponto da sua vida com muita responsabilidade e de alguma maneira sentir que terminou uma fase da sua vida. Sente que está na hora de pensar no depois. Tem tempo. Ainda há muito a fazer.



Capricórnio

Capricórnio

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Começa o mês um tom de crise necessária. No trabalho quer fazer as coisas de maneira diferente, mas toda a estrutura faz pressão para que se volte ao passado e na verdade quer inovação. Terá de dar dois passos em frente e um atrás, de forma a poder evoluir, por um lado, e ficar nos procedimentos antigos, por outro.

Financeiramente, enfrenta um pequeno sismo devido a investimentos que teve de fazer. A partir de dia 8 poderá ter uma mudança a esse nível que lhe dê alguma esperança.

Nas suas relações pode sentir que está perante uma proposta de novos valores e pode sentir-se um pouco fora da zona de conforto. O eclipse solar a 25 no signo de Escorpião pode trazer-lhe a confirmação de algo importante relativo à sua vida financeira e/ou a decisão relativa a alguma escolha da vida afetiva.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

As vidas profissionais e financeiras têm estado debaixo da sua mira. Inovação e originalidade podem ser das qualidades que lhe têm sido apontadas. Tecnologias podem estar envolvidas numa fase em que sente que está no caminho que tem de estar.

No entanto, há algum cansaço que pode surgir. Pode sentir-se com falta de energia, e de alguma forma sentir que está com uma desconexão da parte instintiva e isso afetar o seu sentido de decisão e também a sua vida emocional. A lua cheia a 9 no signo de Carneiro pode trazer ao nível emocional, clareza sobre o que realmente está a incomodar.

O eclipse solar em Escorpião a 25 irá trazer ideias interessantes sobre como enriquecer as suas relações e potencialmente energizar a área afetiva da sua vida.



3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Têm sido umas semanas inspiradoras para si, com ideias importantes sobre o seu caminho e com mais criatividade na vida profissional e nas relações. Por outro lado, ainda não terminou completamente o processo de mudança de vida, que está a acontecer já há alguns anos, e está novamente a sentir o leme a mudar de direção. A partir de dia 8 algumas dessas mudanças podem ter resultados visíveis.

A próxima fase será de ajustamentos a uma nova realidade. Vai exigir de si algum esforço e muito trabalho pois é também uma fase de aprendizagem, de fazer algo muito novo. A lua cheia a 9 no signo de Carneiro poderá ser indicada para algum tipo de trabalho terapêutico.

O eclipse a 25 no signo de Escorpião poderá trazer algum tipo de crise relativa à vida íntima. Algo que fica claro que precisa de ser trabalhado e que não pode simplesmente ser ignorado. Sentirá alguma vulnerabilidade.