Estreia da série Glória. O ator Miguel Nunes lê um poema de Reinaldo Ferreira

Glória disponível em streaming na Netflix.

Aos 33 anos,acumula papéis inesquecíveis. No Cinema foi António Lobo Antunes no filme Cartas da Guerra (2016) de Ivo Ferreira, fez Cisne (2011) com Teresa Villaverde. Cresceu a fazer televisão, e o seu olhar transparente há décadas que não abandona a ficção portuguesa.A nova série de espionagem dadeverá levar o seu carisma aos quatro cantos do mundo. Pedimos que se deixasse filmar, como numa audição. Miguel escolheu ler um texto, poeta que se tornou célebre por ter escrito a letra de Uma Casa Portuguesa, canção que Amália Rodrigues cantou como ninguém.*Esta série de vídeos inspira-se no trabalho da realizadora Lynn Hirschberg.Direção: Tiago ManaiaRealização e edição: Mariana Margarido