Miguel Nunes, protagonista de 'Glória' em tom intimista

Ambiciosa e determinada, Carolina Carvalho já deu provas do seu talento, tanto na Televisão como no Cinema. Em Bem Bom, o novo filme sobre as Doce, vamos vê-la a somar qualidades, como as da dança e as do canto, mas a coisa não fica por aí. A atriz fala com a Máxima sobre como chega às emoções fortes num papel que o exige, mas também sobre a educação familiar e sobre as lições que a vida já lhe ensinou.