Carolina Amaral, revelação de 'Glória', entregue à vertigem de ser atriz

Há algo no olhar de Carolina Amaral. Ficamos presos à sua presença, no ecrã como na vida real. Ainda mal tínhamos esquecido o seu papel em Trouble, espetáculo encenado por Gus Van Sant, no Teatro D.Maria II em setembro, que surge agora em 'Glória', série portuguesa da Netflix pensada para o mundo. Timidamente, a narrativa da sua personagem ganha força e prende o espetador. Por causa do olhar de Carolina? Certamente. E também pela forma como se aborda os direitos das mulheres - que nasciam longe do privilégio e lutavam para poder sonhar - nas províncias de um país mergulhado na miséria da ditadura de Salazar. Portugal, nos anos 60 do século passado, não foi assim há tanto tempo.

Carolina começou a fazer teatro no Porto e após uma longa formação nas artes de palco veio estudar para Lisboa, tendo mais tarde passado pelo Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris.

Há anos que o seu nome é apontado como um dos mais promissores.