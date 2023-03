O que a fase da Lua em que nasceu diz sobre si

Há muito que o ser humano tenta desvendar os mistérios da Lua. Do ponto de vista astrológico, a Lua está associada ao lado mais emocional, às memórias, à intuição e à forma como cada um reage a certas situações. Tem uma relação direta com o subconsciente e, dependendo da fase em que se nasce, pode acarretar diferentes simbolismos. Eis os quatro principais.

Lua Nova

A Lua Nova marca o início do ciclo lunar e, por isso, é o momento ideal para se manifestarem futuras intenções e deixar o passado para trás. Quem nasce neste período tem assim a tendência para ser bastante introspetivo, numa procura sem fim do bem-estar mental e físico. Apesar da sua proatividade e capacidade de mudança e até de recomeço, quem nasce nesta fase pode sentir que nem sempre é facilmente compreendido.

Quarto Crescente

A tensão que envolve esta fase passa quase inevitavelmente para quem sob ela nasceu. Como se se andassem entre a luz e a escuridão. Assim, estes indivíduos podem ser algo precipitados e impulsivos e quase sempre têm alguma rebeldia interior.



Lua Cheia

Nascer em noite de Lua Cheia tem um significado especial. Afinal, trata-se de uma época de celebração, o ponto alto do ciclo. Há quem a associe ao "momento da verdade", como se este satélite conseguisse dar-nos as respostas que tanto procuramos. Por vezes, pode revelar algo inesperado. Quem nasce nesta etapa tem por norma uma personalidade forte e ideais muito concretos, mas também podem ser pessoas muito indecisas.

Quarto Minguante

A chegar ao fim do ciclo lunar, esta é uma ótima altura para se assumir compromissos e, finalmente, fazer aquilo que há muito se deseja, mas também para esquecer o passado. Embora sejam bastante dedicados e leais aos seus, os nascidos sob esta Lua sabem ultrapassar as situações da vida melhor do que ninguém, aprendendo com as mesmas e retirando apenas as partes positivas. Por isso, podem amadurecer mais cedo do que os seus pares.