Os signos que vão ter o melhor e o pior Natal

Com o Sol a aproximar-se fazendo um trígono a Júpiter, a Vénus e a Neptuno, há boas razões para celebrar. Traduzindo: vontade de partilha, compaixão e gosto pelas iguarias à mesa. Mas quem receberá as boas vibrações e quem ficará na sombra?

Touro e Capricórnio estarão no seu melhor, felizes no convívio e na abundância, sempre com boas emoções, boa comida e a brindar ao ano que passou e ao ano que vão ter. Os Touros serão a companhia ideal à mesa, com conversa para todos os temas e uma boa disposição contagiante. Serão o melhor garfo da consoada. Para alguns, o amor estará no ar enquanto outros podem e devem jogar na lotaria das relações! Por sua vez, os nativos de Capricórnio terão a melhor intuição, acertando nos presentes e fazendo a melhor das figuras. Também terão muita vontade de dar afeto e estarão mais calorosos do que é costume. No capítulo dos sortudos, destaque ainda para os nativos de Escorpião e para o seu coração gigante, a irradiar amor e boa disposição para toda a família. Todos vão querer estar perto deles e das suas boas vibrações. Sentir-se-ão em plena comunhão com os que amam.

Já do outro lado da cerca, sem grande espírito natalício, estarão, por exemplo, os Sagitários. Sem a disposição habitual, mais dados a alguma vulnerabilidade, mais virados para si. O mesmo acontecerá com os Gémeos e a sua propensão para acender fogueiras com alguns comentários. É que depois não vão ter água para as apagar. A língua afiada e as opiniões contraditórias podem fazer alguém sair da mesa! Os Virgem estarão mais em modo "sofá e fato treino", fazendo sucesso na versão natalícia de ver os filmes em família, mas sem nunca terem o espírito da partilha e da extroversão. Será necessária alguma compreensão de todos os outros signos para com os Virgem!

Com o Mercúrio retrógrado em Sagitário no dia de Natal, o melhor será mesmo não levar as opiniões e comentários a peito, deixando espaço para muita paciência e flexibilidade. Apostando no sentido de humor e no espírito brincalhão deste signo para trazer leveza à consoada.