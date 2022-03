Melinda Gates fala pela primeira vez no divórcio. “Já não podia confiar no que tínhamos”

É a primeira vez que Melinda Gates, ex-mulher de Bill Gates, falou abertamente sobre o seu divórcio à televisão nacional norte-americana, durante uma entrevista exclusiva ao programa CBS Mornings.

O caso amoroso que Bill teve há vinte anos com uma funcionária da Microsoft foi dos temas abordados nesta entrevista. Quando questionada a respeito, Melinda, de 57 anos, confessou: "acredito certamente no perdão, pensei que tínhamos trabalhado nessa direção". Quanto ao motivo da separação, a bilionária, que também é filantropa, afirmou que "não houve um momento ou uma coisa específica que tenha acontecido"; que simplesmente chegou a um ponto em que entendeu que a relação "não era saudável, e que não podia confiar no que tinham."

Após 27 anos de casamento, o casal anunciou a separação em maio do ano passado. Na declaração conjunta que publicaram na altura, disseram que já não acreditavam que podiam crescer juntos na próxima fase das suas vidas. Ao longo do processo, Melinda viveu uma espécie de luto pelo amor que perdeu. Chorou "muitas lágrimas durante muitos dias", explica a Gayle King, apresentadora do programa, e sentiu-se zangada. "Cheguei a deitar-me no chão em lágrimas a pensar em como seguir com a vida, claramente tinha muita raiva, mas isso faz parte do processo".

Na petição de divórcio, o casamento foi descrito como "irrecuperavelmente quebrado". Porém, Melinda acredita que o pior já passou nesta "jornada para a cura". "Sinto que estou a virar a página para um novo capítulo. Quero dizer, é 2022 e estou mesmo entusiasmada pelo que está para vir e o que a vida me reserva."

No final, a apresenta reforçou ainda que Melinda quis falar pela primeira vez em televisão sobre o divórcio devido à incorreta abordagem do tema pelos media, ao longo dos últimos meses.

Bill Gates, de 66 anos, refletiu anteriormente sobre a sepração em dezembro, proclamando 2021 como "o ano mais incomum e difícil da minha vida". Embora em caminhos separados, Melinda continua a trabalhar com Bill, na fundação que ambos criaram em 2000. Inclusive Bill referiu que ambos encontraram um bom novo ritmo de trabalho.