Quem é a empresária Akshata Murty, mulher do novo primeiro-ministro britânico?

quem entra pelas portas de Downing Street. Toda a gente fala sobre o herdeiro, mas a sua mulher também não passa despercebida. De 42 anos e nascida em Hubli, na Índia,é filha do magnata, umque cofundou a a multinacional Infosys em 1981, que fornece serviços de transformação digital e consultoria, e que está na posição 551.º da lista da Forbes dos mais ricos do mundo (com uma fortuna aproximada de 4,5 mil milhões de dólares, de acordo com a mesma publicação), e de. Juntamente com o irmão, Rohan, foi criada pelos avós paternos para que os pais se pudessem dedicar ao negócio.O percurso académico de Akshata é espanto: formou-se em economia e francês na Claremont McKenna College, na Califórnia, nos Estados Unidos, tem um MBA pela Universidade de Stanford, precisamente onde conheceu o marido, com quem está casada desde 2009 e tem duas filhas - Krishna e Anoushka. Passou também pela área daaté chegar a empresas como a Deloitte ou a Unilever. Fundou, entretanto a. "Eu foco-me na história por trás de uma peça de roupa em particular, na sua autenticidade, artesanato e proteção de uma rica herança", disse à Vogue Índia, em 2011, sobre a sua paixão pela tradição indiana no vestuário. De acordo com o The Guardian, o negócio está em colapso há 3 anos.No início do ano, Murty esteve sob os holofotes quando a imprensa britânica revelou que, ao nível fiscal, era considerada "não domiciliada", o que significa que não precisava de pagar nenhum imposto sobre os seus lucros fora do Reino Unido, situação que a própria acabou por resolver. A fortuna de Murty é avaliada em 730 milhões de libras (cerca de 835 milhões de euros).