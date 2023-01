Grávida, Blake Lively brinca com tamanho da sua barriga

Serena van der Woodsen em Gossip Girl, está grávida do quarto filho. A atriz norte-americana, casada com o também ator Ryan Reynolds desde 2012, tem três raparigas: James, de 8 anos, Inez, de 6, e Betty, de 3.



O casal, que é muito protetor da privacidade dos filhos, tenta fugir ao máximo da lente dos fotógrafos. Em setembro do ano passado, Blake Lively chegou mesmo a publicar deliberadamente imagens da sua barriga no Instagram numa tentativa de afastar os paparazzi. "Aqui estão fotografias de mim grávida na vida real para que os 11 homens que estão à espera de conseguir um vislumbre meu, à porta da minha casa, me deixem em paz. Vocês assustam-me a mim e às minhas filhas", escreveu.







Blake Lively compara fotografias do "antes e depois" da sua mais recente gravidez. Foto: @blakelively

há meses. Algo não está a funcionar", brincou, referindo-se ao treino recomendado pelo seu personal trainer, que se descreve como um treinador de "super-heróis para filmes".