Celebridades que decidiram não ter sexo durante algum tempo

Brandy | Enquanto participava no programa Dancing with the Stars, em 2010, a cantora revelou não estava com ninguém há seis anos. E esclareceu as suas declarações mais tarde, ao afirmar: "Tenho a tendência de me abster se não estiver num relacionamento."

Courteney Cox | O marido da atriz, David Arquette, disse ao programa de rádio The Howard Stern Show, em 2010, que eles não faziam sexo há quatro meses. O casamento resistiu até 2013, mas separaram-se após 14 anos de união.

Eva Longoria | A atriz contou que reduziu a frequência sexual quando estava noiva do jogador de basquetebol Tony Parker, para não distraí-lo dos treinos e jogos. "Felizmente, vamos casar-nos após os playoffs e precisamos de consumar o casamento", disse ao apresentador Jimmy Kimmel, no seu talk show.

Lenny Kravitz | O cantor disse à revista Maxim, em 2008, que não fazia sexo há três anos para encontrar a mulher certa.

Matthew McConaughey | O ator e a mulher, a modelo brasileira Camila Alves, fizeram um intervalo de 40 dias sem sexo após o nascimento dos seus três filhos. "De onde eu venho, acreditamos numa coisa a que chamamos de pausa de 40 dias depois do bebé", disse ao StyleList.com. "Tens de deixar o teu corpo fazer as suas próprias coisas. Dás tempo para se recuperar e deixar que tudo se acalme. Durante esses 40 dias, realmente relaxas. Com isso, quero dizer nada de sexo, só comida leve e saudável, nenhuma ida ao ginásio."

Pink | A cantora falou ao The Guardian, em 2017, sobre a sua vida sexual com o marido Carey Hart, ao dizer: "Há momentos em que não há sexo durante um ano."

Rihanna | A cantora participou no talk show de Ellen DeGeneres, em 2011, e contou que o seu atarefado horário de trabalho a fazia "não namorar" durante longos períodos de tempo.

Sharon Stone | A atriz disse à revista More, em 2010, que "a vida e o amor são como o oceano. Às vezes a maré entra e às vezes a maré sai, e às vezes é como o Mojave. Felizmente, gosto do deserto. Sou uma flor do deserto."

Tim Gunn | O consultor de moda e apresentador do Project Runway disse, em 2012, que não fazia sexo há mais de 29 anos. A revelação foi feita durante o programa The Revolution, no canal norte-americano ABC, afirmando que tomou a decisão após um namorado o trair em 1982.